Jak Rusko vyvolává ve Švédsku nenávist vůči uprchlíkům

12. 8. 2019





Před dvěma lety se ve stockholmské čtvrti Rinkeby stala velmi podivná věc.



18. února 2017 se vyjádřil americký prezident Trump, že Rinkeby došlo k násilnému útoku uprchlíků a na vině je příliš vstřícný postoj Švédska vůči uprchlíkům.



"Více, co se stalo včera večer ve Švédsku. Ve Švédsku! Kdo by tomu věřil! Ve Švédsku!" řekl Trump na svém shromáždění 18. února 2017. "Přijali jich velký počet. Mají takové problémy, o nichž si mysleli, že nejsou možné."

Jenže o dva dny později, zatímco pobavení švédští činitelé se posmívali Trumpovi, protože se v Rinkeby nic nestalo, tam přece jen několik desítek maskovaných mužů zaútočilo na policii, házelo kamením a zapalovalo auta.A shodou okolností to bylo zrovna ve chvíli, kdy se na místě objevil štáb ruské televize, který nabízel imigrantským mladíkům, že jim zaplatí, když před kamerami budou dělat nepokoje.Švédsko je nyní součástí propagandy ultrapravičáků. Ti vyjadřují svou škodolibost, že imigranti údajně přinesli zločinnost a chaos a ohrozili švédskou národní kulturu a tradici.Jenže tyto ultrapravicové postoje ve Švédsku intenzivně šíří mezinárodní dezinformační mašinérie, která má kořeny v Putinově Rusku a u americké pravice. Je to důkaz globalizace národního šovinismu, k čemuž se velmi efektivně používají sociální sítě.Investigace listu New York Times dokazuje, jak zahraniční státy pomohly virálně rozšířit popularitu švédských ultrapravicových serverů.Klíčovou roli při tom hrají ruské a západní instituce, které šíří dezinformace, včetně islamofobního think tanku, jehož předseda je nyní Trumpovým poradcem pro americkou národní bezpečnost.Šest švédských ultrapravicový serverů dostává finanční podporu z reklamy šířené ruskými a ukrajinskými podniky, obchodujícími v Berlíně s automobilovými součástkami. Jejich onlinová prodejní síť pozoruhodně obsahuje skryté digitální linky k ultrapravicovým serverům a dalším internetovým stránkám vyvolávajícím konflikt a chaos.Autoři a editoři těchto švédských serverů jsou otevřeně podporováni Kremlem. A jeden častý německý přispěvatel na jeden ultrapravicový švédský server byl zapojen do financování bombového atentátu na Ukrajině, provokativně spáchaného Ruskem.Zkreslený obraz Švédska, šířený intenzivně touto dezinformační mašinérií zneužívají protiuprchlické organizace v Británii, v Německu, v Itálii a jinde s cílem vyvolávat xenofobii a získat pro sebe hlasy, konstatuje londýnský Institut pro strategický dialog."Snaží se zdiskreditovat Švédsko stejně jako Sorose," konstatovala Chloe Colliver z tohoto institutu.Deník New York Times pak sleduje historii ultrapravicové švédské strany Švédští demokraté, která má otevřeně nacistické kořeny. V roce 1988 ji založili nacističtí ideologové, včetně jednoho člena nacistické Waffen SS.Avšak až kolem roku 2005 se Švédští demokraté rozhodli opustit svou otevřeně nacistickou ideologii, zdůraznili své nové, mladé vedení a začali se slušně oblékat. Zmírnili svou xenofobní rétoriku, ale začali tvrdit, že imigranti ohrožují švédský sociální systém.Avšak v roce 2012 se tato zástěrka strhla, když se objevilo video, na němž dva poslanci Švédských demokratů rasisticky nadávají komikovi kurdského původu a pak vyhrožují násilím svědkovi této scény.Vysocí činitelé Švédských demokratů často jezdí do Maďarska, kde je hostí autoritářský šéf státu Viktor Orbán.Před volbami v roce 2018 byla švédská kontrarozvědka v nejvyšším stavu pohotovosti. Hlavním nebezpečím bylo Rusko."Cílem Ruska je oslabit západní země polarizací interní debaty v nich," konstatuje Daniel Stenling, šéf švédské kontrarozvědky. "Za posledních pět let jsme svědky stále agresivnější výzvědné práce proti švédskému státu."Zahraniční vliv se však soustředil na prosazování švédského ultrapravicového digitálního systému.Švédští demokraté měli dlouhá léta problémy s mainstreamovým tiskem ve Švédsku. Média odmítala přijímat jejich reklamy. Tak si vytvořili síť uzavřených facebookových stránek, jejichž dosah byl brzo daleko větší než dosah stránek jakýchkoliv jiných švédských politických stran.Aby se však jejich ideologie začala virálně šířit, potřebovali něco nového. Založili například Samhallsnytt (Zprávy ve společnosti) and Nyheter Idag (Zprávy dnes). Do roku 2018, spolu se serverem Fria Tider (Svobodné zpravodajství) se dostaly mezi deset nejsledovanějších zpravodajských serverů. Dosáhly celou desetinu všech švédských internetových uživatelů a podle studie Oxfordské univerzity šířily 85 procent falešného či nesmyslného zpravodajství, týkajícího se švédských voleb. I další internetové portály začaly ve Švédsku šířit protimigrantskou a islamofobní propagandu."Nedostatek vody v severním Stockholmu způsobili imigranti" "Nezletilý uprchlík znásilnil dceru z hostitelské rodiny, myslel si, že je to legální" "Páchala ženskou obřízku na vlastních dětech - dostala azyl ve Švédsku" - to jsou typické titulky.Ruská ruka není na těchto titulcích na první pohled viditelná. Ale spousta ruských otisků prstů je k dispozici.Například jeden autor píšící pro Samhallsnytt nedávno nedostal parlamentní tiskovou akreditaci, když tajná služba zjistila, že spolupracuje s ruskou výzvědnou službou.Portál Fria Tider není jen jedním z nejextremnějších, ale také jedním z nejvstřícnějších vůči Kremlu. Často sdílí materiály z ruského propagandistického serveru Sputnik. Server je spojen prostřednictvím vlastnictví domén s portálem Granskning Sverige, švédskou trollí továrnou útočící na mainstreamové novináře, především na novináře, kteří píší kriticky o Rusku.Editor serveru Nya Tider Vavra Suk cestoval do Moskvy jako pozorovatel tamějších voleb a do Sýrie, odkud psal prokremelské články o tamější válce. Nya Tider publikuje materiály od ruského ultranacionalistického filozofa Alexandra Dugina, "Putinova Rasputina".K autorům serveru Nya Tider patří Manuel Ochsenreiter, šéfredaktor německého ultrapravicového listu Zuerst! Ten často vystupuje v ruské propagandistické televizi Russia Today a pracoval v německém parlamentě pro poslance Markuse Frohnmaiera, z ultrapravicové strany Alternative fuer Deutschland. Vyšly najevo dokumenty, z nich vyplývá, že Moskva silně podporovala Frohnmaierovu kandidaturu, aby měla "jednoho poslance absolutně pod kontrolou".Ochsenreiter se octl před polským soudem za financování žhářského útoku na maďarské kulturní středisko na Ukrajině. Cílem bylo z tohoto útoku obvinit ukrajinské nacionalisty a vyvolat etnické napětí, k prospěchu Ruska.Zakladatel serveru Nyheter Idag Chang Frick, bývalý člen Švédských demokratů, otevřeně přiznává, že ho platí televize Russia Today. Poukazuje hrdě na to, že jeho přítelkyně je Ruska a z kapsy vytahuje svazek rublů.Šest švédských ultrapravicových serverů dostávalo platby za reklamu od sítě obchodů s automobilovými součástkami v Německu, kterou vlastní čtyři podnikatelé z Ruska a z Ukrajiny. Všechny, přestože to jsou reklamy na nejrůznější obchody, jsou vystopovatelné k jediné berlínské adrese a vlastní je mateřská firma Autodoc GmbH. Je to firma, která také umisťovala reklamu na antisemitských a jiných extremistických serverech v Německu, v Maďarsku, v Rakousku a jinde v Evropě.Je pozoruhodné, že švédské ultrapravicové servery mají obrovské množství zahraničních linků - přestože vycházejí jen ve švédštině. Deník New York Times analyzoval více než 12 milionů linků na 18 000 domén, vážících se na čtyři švédské prominentní ultrapravicové servery - Nyheter Idag, Samhallsnytt, Fria Tider a Nya Tider. Je to zřejmě operace, jejímž cílem je učinit je co nejviditelnějšími. Často na ně linkují i ruské, české, dánské, německé, finské a polské ultrapravicové servery. Deník New York Times identifikoval 356 domén, které linkují všechny čtyři švédské ultrapravicové servery. K nim patří Gatestone Institute, který systematicky vyvolává v USA a v Evropě nenávist vůči muslimům. Do loňska byl jeho předsedou John Bolton, nynější Trumpův poradce pro národní bezpečnost. Ruská státní média jako RT a Sputnik a západní ultrapravicové servery jako Infowars a Breitbart záměrně publikují materiály ze švédských ultrapravicových serverů s cílem vyvolávat xenofobii u svých čtenářů.Podrobnosti v angličtině ZDE