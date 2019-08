10. 8. 2019 / Jiří Hlavenka

(Abych byl přesný: a) rakouské noviny zmiňují jeho větší výskyt ve Weinviertel, ale nijak to neřeší, b) v Německu říkají že je to fajn, že lasičky, lišky a dravé ptactvo bude mít pré).

Hraboš polní český, moravský, slezský. Googlil jsem, zda mají v okolních zemích též tak katastrofické přemnožení hraboše, že jej musí hubit jedem, a přes to, že dnes umím říct "hraboš" v pěti světových jazycích, nic jsem nezjistil.

1) Neumím googlit.

2) Na Západě je cenzura a smějí psát jenom o Gretě.

3) Máme speciální, lokální poddruhy hraboše (Microtus arvalis ssp. bohemicus, moravicus a silesianus), kteří respektují státní hranice, a přemnožují se tudíž pouze u nás.

4) Naši hrdinní zemědělci, živitelé země české, rozorali všechny remízky, mezičky, doorávají na centimetr k cestám (protože dotace na plochu!), takže přirození predátoři hraboše, nemají kde přežívat. Nedělají hlubokou orbu, která likviduje hraboší hory, protože je drahá a vysušuje půdu (vysušuje ji, protože přestali hnojit organickou hmotou, která vodu jímá a zadržuje). Nedávají k polím bidýlka pro dravce (nahrazující ty vykácené stromy), protože, ho ho, pane redaktore, to jste mě rozesmál, my zemědělci máme jiné starosti než někam dávat nějaká bidýlka, my jedeme na maximální efektivitu.