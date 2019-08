Sobotní demonstrace v Moskvě byla největší od roku 2013

10. 8. 2019

Ruská opozice uskutečnila v centru Moskvy tuto sobotu 10. srpna dosud největší demonstraci za mnoho let. Projevila tím sílu a vzdor, poté, co předchozí demonstrace byly násilně rozehnány policií a došlo k hromadnému zatýkání.



Monitorovací skupina Bílé počitadlo, nevládní organizace, která počítá účastníky demonstrací, uvádí, že se sobotní demonstrace v Moskvě účastnilo téměř 50 000 lidí. Byla to tedy největší opoziční demonstrace od roku 2013.





Do 19. hodiny policie zatkla více než 100 osob. Honila především skupinu demonstrantů, kteří opustili větší, povolenou demonstraci a vydali se směrem k administrativní budově ruského prezidentského úřadu.



Policisté vytahovali demonstranty z davy a tahali je do policejních vozů. V centru Moskvy byla také vidět armádní vozidla s ozbrojenými vojáky.



Policie také zatkla vedoucí představitele opozice a provedla razii v mediálním studiu, spojeném s protikorupčním aktivistou Alexejem Navalným.



Demonstranti skandovali "Dopuskaj!" "Dovolte jim kandidovat!" Demonstrace se konaly ve prospěch svobodných voleb - nezávislí a opoziční kandidáti byli totiž z blížících se moskevských komunálních voleb vyloučeni.



Krátce před demonstrací zatkli maskovaní policisté Ljubov Sobolovou, opoziční aktivistku, která drží hladovku, protože její kandidatura ve volbách byla odmítnuta. Policie uvedla, že prý Sobolová chystala na demonstraci "provokaci".



Monotorovací jednotka spojená s opozicí uvedla, že v 16 hodin moskevského času napočítala 49 900 účastníků demonstrace, i když policie tvrdí, že jich bylo 20 000.



Podvody v městských komunálních volbách se neočekávaně staly katalyzátorom hromadných demonstrací, v důsledku diskvalifikace nezávislých kandidátů a pak zatčení tisíců účastníků demonstrací v posledních dvou týdnech. Obojí zřejmě vedlo k rekordní účasti na demonstracích tuto sobotu.



Mnoho demonstrantů drželo nápisy "Mám právo volby" nebo fotografie osob obviněných z vyvolávání protestů v minulých týdnech. Ruská policie začala demonstranty pronásledovat ostřeji než dříve, zahájila proti nim trestní stíhání, kontroluje jejich zadluženost a to, zda se nevyhnuli vojenské službě, a dokonce se pokusila odebrat jedněm rodičům nemluvně. Ten pokus byl posléze zrušen.



"Je to policejní stát," řekl jeden mladý demonstrant. "Moji rodiče vědí, že tu dnes jsem. Podoporují mě. A já bych si to neodpustil, kdybych neprotestoval."



Demonstrace se účastnila celá řada prominentních hudebníků, včetně rapperů Face a Oxxxymiron, populárního video bloggera Jurije Duda a dalších mainstreamových ruských celebrit.



Demonstranti v Rusku jsou v posledních letech stále mladší. Změnu požadují četní středoškolští i vysokoškolští studenti, kteří vyrostli za prezidenta Putina a nyní se hlasitě dožadují změny.



Podrobnosti v angličtině





