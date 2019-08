Rozbijte elektromobily! (?)

14. 8. 2019 / Beno Trávníček

Původně jsem chtěl přispět k diskusi o myškách všudybylkách, ale vzhledem k tomu, že v krajině hospodaří velmi často agristé a lesisté namísto zemědělců a lesníků (pečlivých správců krajiny), zdá se to až do pozitivní změny v horním mezaninu kontraproduktivní. Odspodu zametá schody většinou jen člověk mysli mdlé. Zatím tak zřejmě bude vítězit chemie a fabrický přístup k výrobnímu prostředku – krajině. Ledaže, ledaže by veřejnost řekla: "UŽ DOST".

Současná veřejná polemika o elektromobilech velmi připomíná tu kolem fotovoltaických panelů. Geniální solární technologie (třeba Austrálie nyní buduje elektrárnu o výkonu 500 MW s úložištěm o maximálním výkonu polovičním) doplatila ve vědomí našich občanů na impotentní přístup státu. Stačila přitom v dané chvíli jedna věta v zákoně: "Fotovoltaické panely se instalují na střechách budov." a bylo vystaráno. Celá sídliště panelových domů mohla mít od investorů fotovoltaiky nemalé příjmy do fondu oprav a ještě zdarma stíněné (tj. ochlazované) střechy. Proč to v Česku dopadlo, jak dopadlo, si běžný živáček může jen domýšlet. Skoro s jistotou lze ale říci, že obyčejní lidé neoplývající penězi systém "louka" neorganizovali.



Obdobné je to s elektromobily. Mantrou se zdá být výroba velkých aut s velkým dojezdem a velkým výkonem za velkou cenu s velkou spotřebou surovin na výrobu a velkou spotřebou energie na provoz. Skoro jako kdyby to organizoval školený záškodník. Přitom elektrická auta jsou opět geniální technologií - z principu jednoduchým strojem, jehož historie sahá až do 18. století! Zdá se, že "ropáci" odvedli solidní kus práce, když dokázali vývoj blokovat celá dvě staletí. Megalománie polní zničila v Česku pověst fotovoltaiky. Megalománie = auto větší – silnější – rychlejší – kapacitnější - ničí pověst elektromobilům.

Elektromobily současnosti by měly být vyvíjeny jako malá, skromná, úsporná a levná vozítka pro každodenní život k masivnímu využití pro běžnou všední mobilitu (škola, školka, práce, doktor) zejména na venkově kde dobře nefunguje MHD. Modelově je stále nejjednodušší si představit elektrický Trabant. I s baterií hmotnost cca 750 kg; cca 30 kW výkonu (ale skvělý točivý moment elektromotoru už od nízkých otáček); hatchback/combi; maximální rychlost úplně stačí do 130 km/h; dojezd na plné nabití 100 mil; "noční" nabíjení i přes 230 V. Potřebuje běžný člověk víc?! Na dlouhé trati stejně pojede spíš vlakem nebo busem a ti movitější, potřební velkého auta, si pořídí hybrid, CNG, časem možná vodík.

Taková roztomilá autíčka by na našich silnicích skoro určitě nahradila spoustu starých pleček, které dodržují emise někdy velmi ztěžka. Samozřejmě to má základní podmínku – zaměřit vývoj tak, aby auto stálo maximálně 200 tis. Kč. Na výrobu takových aut pak bude stačit výrazně méně drahocených surovin než na vozy o výkonu ve stovkách kW s dojezdem na jedno nabití z Aše až někam k Ostravě.

Co se týká spotřeby tzv. špinavé nabíjecí energie (velkou část elektrické energie u nás stále vyrábíme pálením hnědého uhlí) je třeba dosáhnout vícezdrojového získávání energie (za získávání je nutno považovat i úsporu!). Rekuperace energie při brzdění je samozřejmostí; tu by měly doplnit jednoduché fotovoltaické "potisky" na kapotě auta a také by měly být k dispozici jednoduché a levné solární dobíjecí sety ke snadné montáži na garáž, kůlnu, verandu, chatu – bez nutnosti budovat celý drahý systém domácího energetického ostrova; k úspoře energie by nepochybně přispěla i karoserie s výbornou aerodynamikou (tradic máme i u nás dost – Wikov 35 Kapka, FRM, Tatra 77, Aero Minor) a energii pošetří i motor jen nezbytně nutného výkonu.

Pokud budeme k elektromobilitě přistupovat jako k výrobě předražených megaaut se snovým dojezdem (zejména pro bohatou honoraci) možná to opravdu pro ně bude úhledná cesta do pekel. Paradoxem je, že největší problém s dodržením emisních limitů mají automobilky u levných (tj. lidových) aut, kde se náklady na čištění spalin hůře rozpouštějí v ceně celého auta - přednost při elektrifikaci ale lidovému segmentu nedávají! Bylo by tak možná praktické, kdyby nějaký náš novodobý Henry Ford, který zatím třeba jen v kůlně tvoří cosi jezdícího na elektrický pohon, posbíral odvahu a vrhl se do boje za lidový elektromobil. Tak jako to ten někdejší udělal u spalovacího lidového Fordu - model T:

"Postavím auto pro masy. Bude dost velké pro rodinu, ale také dost malé na to, aby s ním jeden člověk mohl jezdit a starat se o ně. Bude vyrobeno z nejlepších materiálů, nejlepšími zaměstnanci, s nejjednodušší konstrukcí, kterou je moderní inženýrství schopno vymyslet. Ale bude tak levné, že každý člověk pracující za dobrý plat bude vlastnit jedno - a užívat si se svou rodinou mnoho hodin radosti pod božím širým nebem." Henry Ford