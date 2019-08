Dezinformace šíří i údajně seriózní sdělovací prostředky

19. 8. 2019 / Daniel Veselý

Internetový zpravodajský web Seznam Zprávy nedávno zveřejnil reportáž s názvem Jak žije posledních 500 Židů uprostřed muslimského světa? Divák či čtenář nemusí být zrovna odborníkem na Blízký východ, aby věděl, že s tímto naprosto zavádějícím titulkem není něco v pořádku. Dezinformace, jejichž cílem je dehumanizace uprchlíků, muslimů a islámu, zpravidla bývají doménou manipulativních webů, avšak v době takzvané uprchlické krize se s profesionálními padělateli reality nejednou svezly i údajně seriózní sdělovací prostředky.

Samotná reportáž přitom pojednává o životě uzbeckých židů uprostřed muslimské většiny a o jejich útrapách prožitých během sovětské éry - a nikoliv o osudu „posledních 500 Židů uprostřed muslimského světa“, což může evokovat představu o tyranských muslimech a ohrožených židech. Tento téměř apokalyptický obraz je jedním z triumfů izraelské propagandy v systematickém, leč beztrestném útlaku Palestinců.

Jenže muslimský svět, dá-li se to tak vůbec nazvat, je dost široký pojem, jak ostatně dokazují četné přešlapy tuzemské mediální scény. Islám je praktikován v desítkách zemí na několika kontinentech a navíc má rozdílné denominace. Spousta lidí však podlehla pověře o jednolitém a inherentně násilném islámu. Někteří odborníci naopak kladné stránky islámu na základě historických fakt vyzvedávají; třeba mírové aktivity domněle krvavého Mohameda v době velmocenských třenic.

A jak je to vlastně s onou údajně poslední židovskou výspou na Blízkém východě? Vždyť jen v Íránu podle oficiálních statistik žije necelých 10 tisíc židů. Íránští židé mají obdobně jako zoroastrovci nebo křesťané zastoupení v íránském parlamentu, třebaže drží spíše symbolickou moc. V samotném Teheránu lze navštívit 11 synagog, takže v žádném případě nelze hovořit o smrtelném ohrožení židů ze strany teheránského režimu, jak tvrdí izraelská vláda. Pravda, ajatolláhové nikdy perské židy nevnímali jako pravé Íránce: statisíce perských židů v důsledku islámské revoluce emigrovaly. Avšak většina perských židů považuje Írán za svou domovinu a může svobodně praktikovat své náboženství; nicméně panují také obavy z režimu.

Na širším Blízkém východě žijí tisíce židů, aniž by jim hrozila masivní čistka nebo násilná smrt. Mám na mysli již zmíněný Írán a Uzbekistán, dále pak Kazachstán, Ázerbajdžán, irácký Kurdistán nebo Egypt. Vztahy mezi muslimy a židy na Blízkém východě jsou pošramoceny především izraelskou expanzí v regionu. Koneckonců 900 tisíc židů bylo z arabských zemí buďto vyhnáno, nebo emigrovalo v důsledku etnické čistky 750 000 palestinských Arabů, která doprovázela založení Izraele. Podstata „muslimského světa“ spočívá v rozmanitosti a spletitosti: v žádném případě jej nelze líčit jako krvežíznivou entitu, která nám jde nemilosrdně po krku. Je to přece výsada dezinformační scény, a nikoliv médií, jež se prsí svou profesionalitou. Klasické sdělovací prostředky těmito a jinými výstřelky pouze legitimizují xenofobní agendu manipulátorů. A to je věru nebezpečné.