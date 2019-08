Vědecký konsenzus ohledně globálního oteplování čelí dezinformační kampani fosilního průmyslu

20. 8. 2019

V současnosti je patrné, že americká veřejnost stále více důvěřuje vědcům, kteří považují antropogenní změny klimatu za prokázaný fakt. Nicméně jen jeden z pěti Američanů si uvědomuje, že více než 90 procent klimatologů (nyní je to více než 99 procent klimatologů) dospělo k názoru, že člověkem způsobené změny klimatu se skutečně dějí. Dokonce i Američané, kteří jsou silně znepokojeni klimatickou změnou, se domnívají, že jde pouze o 80procentní konsensus. Tento fakt ilustruje, jak široce je rozšířeno podceňování názorové shody mezi klimatology, píše v akademickém časopise Bulletin of the Atomic Scientists Dana Nuccitelli.