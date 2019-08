Vysoký činitel polské vlády odstoupil kvůli šikanování soudců

22. 8. 2019

Piebiak odstoupil v úterý poté, co zpravodajský server Onet zveřejnil komunikace prostřednictvím WhatsApp a Facebooku, v níž žena identifikovaná v polském tisku pouze jako "Emilia" vysvětluje plán jak zdiskreditovat Krystiana Markiewicze, soudce a profesora práva, který je předsedou organizace Iustitia, asociace polských soudců, kteří ostře kritizují snahy vládnoucí strany Právo a spravedlnost přímo ovládnout polské soudnictví.Součástí plánu bylo rozšířit senzační čtyřstránkový materiál nezdokladovaných pomluv o Markeiwiczově soukromém životě. Piebiak údajně napsal v reakci na plán "Emilie": "Myslím, že to pomůže. Je důležité, aby to proběhlo Iusticií, aby viděli, co je to za člověka. Lidé to rozšíří a Markiewicz zmizí, protože bude vědět, co na něho máme."Podrobnosti v angličtině ZDE