Trump navrhl, aby se útočilo v Atlantiku proti hurikánům jadernými zbraněmi

26. 8. 2019

Donald Trump prý opakovaně požaduje, aby americká armáda bombardovala v Atlantiku hurikány, než zasáhnou americké území.Podle amerického zpravodajského serveru Axios říkal Trump během jednání o hrozbě hurikánů s vysokými činiteli pro bezpečnost amerického státu: "Chápu, chápu. Proč proti nim nepoužijeme jaderných zbraní? Ty hurikány vznikají u pobřeží Afriky, jak se přesunují přes Atlantik, měli bychom bombardovat centrum hurikánu a tím se rozhodí. Proč to neděláme?"Reakce jednoho přítomného činitele byla: "My se tím budeme zabývat."V článku: "Bombardovat hurikány jadernými zbraněmi: Překvapující historie opravdu špatného nápadu" vysvětluje National Geographic, že to opravdu není dobrý nápad. Jednak by bylo území USA postiženo radiací z jaderných explozí, jednak je energie hurikánů tak obrovská, že by jedna jaderná bomba nestačila. Mezinárodní smlouvy zakazují užívání jaderných zbraní v atmosféře.Podrobnosti v angličtině ZDE