Bývalý premiér John Major chce soudně zabránit suspendování parlamentu

28. 8. 2019

‘I cannot imagine Mr Disraeli, Mr Gladstone, Mr Churchill or Mrs Thatcher even in their most difficult moments saying let us put parliament aside while I carry through this difficult policy that a part of my party disagrees with.’

Bývalý britský premiér John Major oznámil, že konzultuje právníky, zda může požádat soudy, aby zrušili Johnsonovo rozhodnutí suspendovat parlament.V prohlášení, přečteném v rozhlase BBC, John Major konstatoval:"Nemám pochyb, že motivem pana premiéra při suspendování parlamentu je vyloučit z fungování suverénní parlament, který je proti jeho politické strategii."Minulý měsíc konstatoval John Major, že je ochoten jít k soudu a požadovat soudní revizi Johnsonova rozhodnutí suspendovat parlament:Sir John Major: Nedovedu si představit pana Disraeliho, pana Gladstonea, pana Churchilla či paní Thatcherovou, ani v jejich nejobtížnějších chvílích, že by řekli, pozastavme fungování parlamentu, zatímco já budu realizovat tuto kontroverzní strategii, s níž část mé strany nesouhlasí."





V Británii se ve středu chystají po celé zemi protestní demonstrace: