" Bude antiklerikální prase Siekierski muset brzo čelit Pánubohu?"

Tento článek byl právě zveřejněn (ale pak okamžitě stažen z webu) na jednom polském ultrapravicovém serveru, který má vazbu na Marcina Rolu, pravicového "novináře", jehož si čtenáři Britských listů snad pamatují z tohoto článku. Týká se to Tomasze Sekielského, filmaře, který nedávno natočil dvouhodinový dokumentární film o pedofilii v katolické církvi. Film se jmenuje "Nikomu to neříkej", psali jsme o něm v Britských listech (má anglické titulky) a na YouTube ho zhlédlo více než dvacet dva milionů lidí. Film je šokující zaznamenáním případů, jak pedofilní sexuální zneužívání kněžími zničilo od dětství do dospělosti mnoha lidem život, a jak tyto kriminální činy polské kněžstvo dodnes hájí a utajuje: