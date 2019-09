HRW: Divoký brexit by byl katastrofou pro lidská práva v Británii

8. 9. 2019



Vláda Borise Johnsona uvalila nerealizovatelné podmínky na rozhovory s EU o brexitu. Oznámila, že zahajuje reklamní kampaň, financovanou částkou 100 milionů liber (2,8 miliard Kč), jejímž cílem je "informovat" občany o divokém brexitu. Je to válečná rétorika. Z toho všeho vyplývá, že Johnsonova vláda chce realizovat divoký brexit, varuje lidskoprávní organizace Human Rights Watch,



Nikdo řádně nepoukazuje na to, že divoký brexit ohrožuje lidská práva lidí žijících v Británii.



Vláda má povinnost zajistit přístup občanů k zdravotnictví a k dostatečnému množství potravin. Divoký brexit ale povede k narušení dodávky léků a čerstvých potravin do Británie.







Vláda má povinnost ochránit lidi před násilím. Brexit ale vedl k vzniku obrovského konfliktu v britské společnosti. V roce 2016 byla zavražděna poslankyně Jo Coxová a vznikla vlna nenávistných trestných činů. Divoký brexit může tuto situaci ještě zhoršit. Policie varuje před rizikem občanských nepokojů, v Severním Irsku může znovu vzniknout terorismus a inspekční orgán policie požaduje od policistů, aby se připravili na novou vlnu nenávistných trestných činů-.



Britská vláda tvrdí, že ochrání právo na pobyt v Británii a další práva evropských občanů ve Spojeném království. Avšak situace pro britské občany v členských zemích EU je naprosto nejasná.



Divoký brexit by vedl k okamžitému zrušení zaměstnaneckých práv, práv na soukromí a k diskriminaci - tato práva jsou totiž garantována zákony EU a hrozí, že britská vláda po brexitu je zruší. Už předchozí britská vláda nedodržovala Chartu základních práv EU.



Mnozí členové Johnsonova kabinetu projevují ideologické nepřátelství vůči lidským právům. Je tedy důvodná obava, že po divokém brexitu bude ochrana lidských práv v Británii zrušena.



Pokud britská vláda odmítá ochránit během brexitu lidská práva, měl by zasáhnout britský parlament, než bude příliš pozdě.



Podrobnosti v angličtině ZDE



https://www.hrw.org/news/2019/07/29/no-deal-brexit-looming-disaster-rights

