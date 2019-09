Facebook a Instagram zlikvidovaly oficiální účty italské neofašistické strany

10. 9. 2019





Facebook a Instagram uzavřely oficiální účty italské neofašistické strany CasaPound a profily desítek ultrapravicových aktivistů.



Strana měla na Facebooku téměř 240 000 sledovatelů. "Tohle je bezprecedentní útok. Jsme zhnuseni," řekl předseda strany CasaPound Gianluca Iannone. "Naléhavě se budeme bránit u soudu."

Mluvčí Facebooku konstatoval: "Osoby nebo organizace, které šíří nenávist či útočí na druhé na základě toho, čím jsou, nebudou mít místo na Facebooku ani na Instagramu. Účty, které jsme dnes odstranili, porušují tuto strategii a už nebudou na Facebooku a Instagramu přítomny."CasaPound byla založena koncem devadesátých let jako pijácký klub, který oslavoval Mussoliniho. Byla pojmenována po americkém básníku Ezru Poundovi, který sympatizoval s fašismem a by to antisemita. Propaguje násilí a rasismus.Podrobnosti v angličtině ZDE