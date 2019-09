Jemen: Rozhovory mezi Američany a Húsii by mohly vést ke konci války

12. 9. 2019

Americká vláda tvrdí, že se účastní rozhovorů s jemenskými povstalci Húsii, ale šance na úspěch jsou nejisté. Podle Davida Schenkera z amerického ministerstva zahraničí se Bílý dům pokouší ukončit válku v Jemenu. USA se snaží dospět ke vzájemné dohodě s húsijskými povstalci – k dohodě, která by tento válečný konflikt mohla ukončit.

Washington si je dobře vědom veřejného pobouření týkajícího se americké účasti v jemenské válce, která zažehla největší humanitární krizi na světě. Americké zásilky zbraní Saúdům a spol. a blokování rezolucí v Kongresu týkajících se role Rijádu v Jemenu vyvolaly vlnu odsudků. Teprve až vražda saúdského novináře Džamála Chášukdžího vyvinula na Washington větší tlak, aby svou podporu pro Rijád přehodnotil.

Podle amerických vládních představitelů je politické řešení konfliktu nejlepší volbou. Bývalý představitel ministerstva zahraničí Joel Rubin uvedl, že Spojené státy měly s Húsii a dalšími aktéry hovořit už dávno - aby tato ostudná válka mohla být ukončena.

Nicméně člen politické kanceláře Húsijů Mohammed al-Bukhaiti popírá, že by s Američany nějaké rozhovory probíhaly. Húsijové vnímají Američany jako agresory, avšak mohli by podle al-Bukhaitiho přistoupit na bilaterální dialog s cílem ukončit válku a obležení Jemenu. Zatím to ale vypadá, že americké rozhovory s Húsiji budou velice složité.

