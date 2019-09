Brazílie a Maďarsko zakládají Ligu států pro rodinu

16. 9. 2019 / Fabiano Golgo





Bolsonaro a Orbán připravují novou alianci mezi konzervativními zeměmi s cílem ovlivnit OSN proti hájení genderových práv, práv lidí LGBT a práv žen



Brazilskou ministryni pro lidská práva, evangelikálskou kněžku Damares Alves, vyslal populistický ultrapravicový brazilský prezident Jair Bolsonaro na pozvání maďarského premiéra Viktora Orbána minulý týden do Budapešti. Účelem její cesty bylo zkoordinovat utvoření politické aliance mezi státy, které jsou "pro rodinu". Cílem je sjednotit síly, které by přiměly OSN, aby změnila své programy týkající se genderu, práv menšin LGBT a feminismu.





Nová aliance má prezentovat projekty a rezoluce jako blok zemí, které chtějí změnit témata, jako pohlavní výchova a genderové otázky tak, aby se k nim přistupovalo v OSN, ve Světové zdravotnické organizaci a v dalších mezinárodních organizacích jinak. Orbán pozval Damaresovou (která proslula tím, že tvrdí, že když jí bylo 14 let a vylezla na vrcholek jednoho stromu, osobně se tam potkala s Ježíšem Kristem). Budapešť pozval také činitele z České republiky, z Polska, z Rakouska, z Itálie, z Izraele a z USA k jednání o tom, jak oficiálně založit tuto unii a jak definovat témata, která chtějí ovlivnit.



Orbán a Bolsonaro doufají, že vzhledem k tomu, že po celém západním světě získávají dnes moc konzervativní vlády, návrhy "na obranu rodiny" by mohly získat silnější podporu i od afrických, arabských a asijských zemí, protože jejich kultury jsou konzervativní a orientované na rodinu.



Cílem této ofenzívy má být zlikvidovat pokrokovou agendu, v jejímž důsledku se v posledních desetiletích stala práva menšin součástí mezinárodního práva. Projekt je interpretován jako útok na konsensus vzniklý od devadesátých let dvacátého století, který posílil práva žen a práva minority LGBT.



Všechna brazilská velvyslanectví obdržela po jednání v Budapešti oficiální email, který je informoval, že by měla být připravena lobbovat u místních úřadů a vlivných osobností za skoncování genderismu, práv žen a menšiny LGBT. Brazilští diplomaté dostali příkaz, aby začali hájit křesťanské hodnoty.



Uvažuje se o tom, že by různí evangelikálští kazatelé měli nahradit klíčové velvyslance po celém světě, anebo by měli být přičleněni do zaměstnaneckého stavu na velvyslanectvích, aby byla Brazílie mezinárodně prezentována jako stát orientovaný na rodinu.



Mnoho zemí, včetně České republiky, má místní verze brazilského karnevalu, avšak tyto akce už nebudou brazilskou vládou podporovány. Velvyslanectví dostanou příkazy, aby delegitimizovala takové "pohanské" akce. Média budou informována, že Brazílie karneval nepodporuje.



Dalším příkladem středověkých mozků, kteří jsou v Brazílii nyní u moci, je primátor města Rio de Janeiro, město, které bylo dosud hrdé na svou smyslnost, život na pláži a na karneval. Tento primátor poslal městské stráže provést razii na knižním veletrhu, kde zkonfiskovali všechny výtisky knihy komiksů o superhrdinech, v nichž se na jedné stránce dvě mužské postavy líbají. Primátor Marcello Crivella, také evangelikálský kazatel, se vyjádřil, že chce ochránit své děti před touto špínou - homosexualitou.



Mezitím prostřední a nejoblíbenější syn prezidenta Bolsonara, Carlos, který se považuje za nejvlivnějšího člověka v zemi, napsal na Twitteru, že nemůžeme očekávat, že změny, které si přejí voliči, budou realizovány prostřednictvím demokracie. Vyvolalo to množství protestů dokonce i od armádního generála, který je viceprezidentem, Hamiltona Mourão. Mnozí se obávají, že Bolsonarův klan připravuje vojenský puč.



Vládne opravdové nebezpečí, že se Brazílie stane pravicovou Venezuelou.

