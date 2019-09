Španělsku rychle dochází čas na to, aby se vyhnulo dalším volbám

18. 9. 2019

Po takřka čtyřicet let byla povolební jednání vedená španělským králem s politickými stranami o tom, kdo vytvoří vládu, pouhou formalitou, napsal Carlos E. Cué. Každý předem věděl, co ostatní řeknou, kdo podpoří hlasování o důvěře a kdo bude proti.

Ale to vše se změnilo v roce 2016. V tomto roce Pablo Iglesias, lídr levicové strany Unidas Podemos, informoval Felipe VI. o nabídce koaliční vlády se Socialistickou stranou, o níž socialisté dosud nic neslyšeli.

Dnes žádná ze čtyř španělských největších stran - socialistů, lidovců, středopravicových Ciudadanos a Unidas Podemos - doopravdy neví, co řeknou ostatní monarchovi v příštím kole jednání, které rozhodne. Pokud se neobjeví solidní kandidát v následujících dnech, parlament bude příští týden rozpuštěn a zopakují se všeobecné volby v termínu 10. listopadu. Byly by čtvrté za čtyři roky.

A i když si už publikum zvyklo na zvraty v poslední minutě zorganizované Pablem Iglesiasem, tentokrát to byl Albert Rivera ze Ciudadanos, kdo přišel s neočekávanou nabídkou. V pondělí prohlásil, že jeho vláda se může zdržet hlasování, pokud to udělají i lidovci a socialisté by souhlasili s jistými podmínkami včetně daní, vlády v oblasti Navarre a katalánské separatistické krize.

Ciudadanos vyšli z dubnových voleb jako třetí nejsilnější strana a jejich 57 hlasů by stačilo, aby socialisté se svými 123 poslanci vytvořili vládu. Ale Rivera se v poslední době snaží stát na straně konzervativních lidovců a ultrapravicové strany Vox, která výslovně vylučuje jakékoliv dohody se socialisty.

Mezitím šéf Podemosu Iglesias v pondělí oznámil, že stále plánuje zdržet se, i když totéž udělají lidovci a Ciudadanos. To by umožnilo úřadujícímu premiéru Pedru Sánchezovi konečně vytvořit vládu. Podle španělských zákonů kandidát potřebuje v prvním kole hlasování absolutní většinu hlasů, nebo ve druhém většinu prostou. A to znamená, že zdržení se hlasování hraje klíčovou roli.

