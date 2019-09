Vědci vysvětlili jak snížit do roku 2030 emise uhlíku o polovinu

19. 9. 2019

Ekonomický prospěch z nízkouhlíkové ekonomiky dosáhne do roku 2030 26 bilionů dolarů



Emise CO2 je možné v nadcházejícím desetiletí snížit o polovinu, pokud se zintenzivní práce na celé řadě současných technologií a lidé se začnou chovat jinak, zjistili vědci. Poukazují na to, že je ale zapotřebí silné občanské společnosti, aby tyto změny prosadila.



Je nutno rychle přejít na solární a větrnou energii, která je nyní v mnoha regionech levnější než fosilní paliva. Jen přechod od fosilních paliv na solární a větrnou energii sníží emise z výroby elektřiny do roku 2030 o polovinu. Vyplývá to z analýzy Exponential Roadmap, kterou vypracovala mezinárodní skupina vědců.



Pokud by došlo v určitých částech světa k rychlému přechodu na elektromobily tak, aby jich do roku 2030 bylo 90 procent, to by dramatickým způsobem snížilo emise uhlíku z dopravy.





Zastavení likvidace lesů a zlepšení správy pozemků by do roku 2030 snížilo emise uhlíku o 9 miliard tun CO2 ročně. Brání tomu však kontroverzní dotace, špatné plánování a soukromé zájmy.



Klíčem pro veškeré změny bude muset být rostoucí společenské hnutí, které naléhavě požaduje akce proti globálnímu oteplování. Občanské hnutí povede k ústupu obyvatelstva od přehnané konzumace masa a vyvine nátlak na vlády a firmy. Občanské hnutí má sílu dosáhnout potřebných změn, konstatuje studie.



Christiana Figueres, klimatoložka v OSN, konstatovala: "Vidím nyní všechny důkazy, že konvergují všechny společenské a ekonomické body zvratu. Nyní vidíme, že následující desetiletí má potenciál nejrychlejších hospodářských změn v historii."



Experti definovali 36 akcí, které by vedly k potřebnému snížení emisí CO2, od obnovitelné energie až po změny ve výrobě potravin, v designu měst a mezinárodní dopravy, jako je loďařství. Všech těchto změn je možno dosáhnout do roku 2030. Program nyní musejí přijmout vlády.



Owen Gaffney, ředitel pro strategii ve Stockholm Resilience Centre, spoluautor zprávy, apeloval na digitální platformy, jako je Facebook, Amazon a Google, aby toto občanské hnutí podpořili. Gaffney poukázal na studii New Climate Economy, která odhaduje, že ekonomický prospěch z nízkouhlíkové ekonomiky dosáhne do roku 2030 26 bilionů dolarů.



Podrobnosti v angličtině



Zastavení likvidace lesů a zlepšení správy pozemků by do roku 2030 snížilo emise uhlíku o 9 miliard tun CO2 ročně. Brání tomu však kontroverzní dotace, špatné plánování a soukromé zájmy.Klíčem pro veškeré změny bude muset být rostoucí společenské hnutí, které naléhavě požaduje akce proti globálnímu oteplování. Občanské hnutí povede k ústupu obyvatelstva od přehnané konzumace masa a vyvine nátlak na vlády a firmy. Občanské hnutí má sílu dosáhnout potřebných změn, konstatuje studie.Christiana Figueres, klimatoložka v OSN, konstatovala: "Vidím nyní všechny důkazy, že konvergují všechny společenské a ekonomické body zvratu. Nyní vidíme, že následující desetiletí má potenciál nejrychlejších hospodářských změn v historii."Experti definovali 36 akcí, které by vedly k potřebnému snížení emisí CO2, od obnovitelné energie až po změny ve výrobě potravin, v designu měst a mezinárodní dopravy, jako je loďařství. Všech těchto změn je možno dosáhnout do roku 2030. Program nyní musejí přijmout vlády.Owen Gaffney, ředitel pro strategii ve Stockholm Resilience Centre, spoluautor zprávy, apeloval na digitální platformy, jako je Facebook, Amazon a Google, aby toto občanské hnutí podpořili. Gaffney poukázal na studii New Climate Economy, která odhaduje, že ekonomický prospěch z nízkouhlíkové ekonomiky dosáhne do roku 2030 26 bilionů dolarů.Podrobnosti v angličtině ZDE

0