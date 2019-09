Obecněji o Babišovi a konkrétněji o zdravotnictví

20. 9. 2019 / Boris Cvek

Nejvíce mne ale děsí představa, že před Babišem bylo vše lepší a že on to teď ničí. Chtěl bych zdůraznit, že jsem zásadně proti Babišovi, že bych si přál u nás politické i obecně společenské poměry jako v západním Německu nebo Rakousku nebo Dánsku atd. Nicméně cestou k tomu je pohled dopředu, nikoli návrat do devadesátých a nultých let, k Nečasovi, Topolánkovi, Paroubkovi atd.

Karel Dolejší tu politickou situaci dnes podává tak, že za Babiše se všechno hroutí , všechno jde do háje, včetně zdravotní péče. Já bych se nechtěl Babiše zastávat, ale takové katastrofální pohledy slyším jen od té nejzoufalejší opozice někde z krajin TOP09, nikoli třeba od odborů nebo Hospodářské komory, ekonomických nebo zdravotnických analytiků atd. Podle firmy Deloitte si Česko polepšilo v žebříčku zemí podle kvality života a ačkoli bodově stagnuje, posunulo se nahoru třeba zrovna ve zdravotní péči (kleslo naopak v dostupnosti přístřeší).

Babišovi se podle mne rozhodně nedaří situaci v ČR výrazně zlepšovat (vidíme to třeba na stavbě dálnic, ale tam podle NKÚ jde o chronické selhání státní správy, trvající mnoho let… vzpomeňme na Víta Bártu a jeho protikorupční motivy, vzpomeňme na to, že Bárta reagoval na Řebíčka, kdy se stavělo, ale za jakou cenu…), možná ji dokonce zhoršuje, a je také jasné, že je u vlády už dost dlouho, takže není prostor pro žádné omluvy typu „za to mohou ti minulí“. Ale také je pravda, že všechny zásadní problémy české společnosti jsou tu po desítky let a politici obecně s tím neumějí nic dělat.

Vezměme si zdravotnictví. Ministerstvo zdravotnictví chtělo kontrovat na výsledky šetření odborů o čekacích dobách svou vlastní analýzou. A co zjistilo? Že zdravotní pojišťovny taková data nemají. A nikdy je neměly. Nemůže za to Babiš. Je to kostlivec ve skříni z dob minulých. Úžasné je, že ministr o tomto mluví veřejně, že konečně víme, že pojišťovnám bylo jedno, jak na tom jsou jejich pojištěnci s dostupností zdravotní péče.

Kdysi bych téměř přísahal na to, že systém konkurujících si pojišťoven je pro zdravotnictví v pořádku. Pak jsem začal silně pochybovat o tom, zda si pojišťovny opravdu konkurují. Dnes vidíme, že jsou jim pojištěnci dlouhodobě fakticky lhostejní.

Jiným děsivým kostlivcem ve zdravotnictví je tzv. úhradová vyhláška. Ta vznikla jako provizorium na konci devadesátých let, měla platit jen rok a měla být nahrazena něčím, co bude mnohem průhlednější a systémovější. To se dodnes nestalo.

Politici musí nabídnout lidem progres, nikoli minulost. Musí nabídnout věcnou a jasnou analýzu, jak jsme se dostali do situace, ve které jsme, kde jsou ty příčiny současných poměrů. Babiš není žádnou příčinou, on sám je pouze důsledkem minulých poměrů. Nikdy by neměl takové peníze a takovou moc, kdyby tu v minulosti vládla místo Klause, Zemana, Paroubka, Topolánka a Nečase slušná západní politika.

Informace o žebříčku zemí vytvořeném firmou Deloitte:

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cesko-kvalita-zivota-studie-index.A190918_071306_zahranicni_bur

O neexistenci systémového sledování čekacích lhůt:

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2927378-ministerstvo-chce-presna-data-o-dostupnosti-pece-lekari-maji-hlasit-objednaci-lhuty

Obecnější debata o zdravotnictví včetně úhradové vyhlášky v Otázkách V. Moravce: