Trump vydíral ukrajinského prezidenta Zelenského

Deník Washington Post zjistil, že jde o Trumpův červencový rozhovor s novým ukrajinským prezidentem Zelenským. Obsah rozhovoru stále není znám, avšak kontext ano. Trumpův právník Rudy Giuliani totiž už předtím naléhal na Ukrajinu, aby vyšetřovala ukrajinské aktivity Huntera Bidena, syna Joea Bidena, demokratického prezidentského kandidáta pro americké prezidentské volby r. 2020. Hunter Biden spolupracoval s ukrajinskou plynárenskou společností a jeho aktivity na Ukrajině v minulosti vyšetřovala tamní policie pro údajnou korupci. Giuliani se v minulosti snažil přimět Ukrajinu, aby ve vyšetřování Huntera Bidena pokračovala, aby to poškodilo pověst Joea Bidena, Trumpova soupeře pro prezidentské volby r. 2020.Vzhledem k tomu, že Volodymyr Zelensky to odmítl udělat, Trump odepřel Ukrajině vojenskou podporu. V Trumpově rozhovoru se Zelenskym dne 25. července se hovořilo o tom, že "pokud bude Ukrajina ochotna případ Huntera Bidena dále vyšetřovat, dojde ke zlepšení americko-ukrajinských vztahů." Předtím Trump odepřel Ukrajině vojenskou podporu. Trumpův telefonát se Zelenským lze interpretovat jako přímé Trumpovo vydírání Zelenského: Zničte Huntera Bidena a my obnovíme vojenskou pomoc pro Ukrajinu."Podrobnosti v listě Washington Post ZDE Příslib Donalda Trumpa jakémusi zahraničnímu politikovi natolik znepokojil jednoho činitele v americké výzvědné komunitě, že ten pracovník podal whistleblowerskou zprávu. Informaci přinesla četná americká média. Podrobnosti stížnosti však nebyly zveřejněny.