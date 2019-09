Nancy Pelosi oznámila zahájení oficiálního vyšetřování Trumpa s cílem ho odvolat

25. 9. 2019

"Jednání Trumpova prezidentského úřadu odhalilo nečestnou skutečnost, že prezident zradil svou prezidentskou přísahu, zradil bezpečnost státu a zradil integritu našich voleb," zdůraznila Pelosiová. "Proto dnes oznamuji, že Sněmovna reprezentantů zahajuje oficiální vyšetřování s cílem impeachmentu."Rozhodnutí Pelosiové naznačuje, že během podzimu 2019 dojde k ostrým konfliktům mezi americkými Demokraty a Republikány, s dopady pro předvolební kampaň roku 2020.Trump okamžitě zaútočil na Twitteru:"Takový důležitý den v OSN, tolik práce a tolik úspěchů, a Demokraté to museli záměrně zničit a ponížit dalším nesmyslným honem na čarodějnice. Tak špatné pro naši zemi!" napsal.Pelosiová dosud odmítala zahájit proceduru impeachmentu proti Trumpovi, protože se obávala, že mu to pomůže v prezidentských volbách roku 2020. Avšak nyní změnila názor, když vyšlo najevo, že Trump zřejmě vydíral ukrajinského prezidenta Zelenského, aby ten vytvořil zdání, že demokratický kandidát Joe Biden a jeho syn se na Ukrajině dopustili korupce. Než to Zelenský udělá, Trump odepřel Ukrajině vojenskou podporu.Trump nyní oznámil, že bude zveřejněn plný přepis jeho rozhovoru s Volodymyrem Zelenským.Trump veřejně přiznal, že požádal ukrajinského prezidenta Zelenského, aby zahájil vyšetřování Bidenova syna za údajnou korupci. Tvrdil ale, že nepoužil žádného nátlaku. Avšak listinformoval, že Trump požádal své zaměstnance v Bílém domě, aby zastavili vojenskou pomoc Ukrajině nejméně týden předtím, než učinil svou telefonickou žádost Zelenskému.Joe Biden v úterý požádal Kongres, aby zahájil impeachment Donald Trumpa, pokud bude Bílý dům nadále blokovat vyšetřování Kongresu, včetně otázek týkajících se informací, že Trump požádal ukrajinského prezidenta, aby zahájil vyšetřování Bidena a jeho syna Huntera."Nevadí mi politické útoky. Ty přicházejí a odcházejí a během času budou zapomenuty. Ale jestliže dovolíme prezidentovi, aby mu prošlo, že roztrhal americkou ústavu na kusy, to potrvá navždycky," řekl v úterý Biden.Demokratičtí poslanci ve Sněmovně reprezentantů, kteří dosud byli proti impeachmentu Donalda Trumpa, za posledních 48 hodin změnili názor. Nyní je pro impeachment Donalda Trumpa 160 z 235 demokratických poslanců.Podrobnosti v angličtině ZDE