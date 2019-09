Máte problém s gretenismem? Zavolejte na naši pomocnou linku!!

27. 9. 2019

Toto video zhlédlo více než 6 milionů lidí.





"Dobrý den. Jsem muž středního věku a mám ztrapňující problém. Iracionálně zuřím proti jedné švédské holce, která chce zachránit naši planetu. Naštěstí dnes existuje telefonní číslo, kam mohu zavolat!"

THE GRETA THUNBERG HELPLINE:

For adults angry at a child. pic.twitter.com/JAtIKyG4Va — Mark Humphries (@markhumphries) September 26, 2019

"Dobrý den, dovolali jste se na pomocnou linku ohledně Grety Thunbergové. Jestliže jste dospělý člověk, který potřebuje z nějakého důvodu řvát na dítě, pomocná linka Grety Thunbergová existuje, aby vás tolerovala.""Ta holka jen vyvolává zbytečnou úzkost. Způsobuje, že blížící se konec světa zní jako blížící se konec světa!""Celá ta fraška už pokračuje příliš dlouho. Teď koukám, že mluví na nějaké maketě OSN.""To bylaOSN, pane.""Takže než začnete psát SAMÝMI VELKÝMI PÍSMENY na fórum pod nějakým článkem, dovolte, aby naši expertní poradci vaši situaci zhodnotili.""Pane, potřebuju vám položit několik otázek, než začneme. Máte na svém twitterovém účtu místo vlastní fotografie fotku vejce?""Ano, ale to je jen proto, že nemám žádné dobré fotografie svého obličeje.""No, poslouchejte, bez ohledu na to, jak absurdně mluvíte.""No, jestli je to opravdu taková milá, švédská holka, která se stará o lidi, proč mi nepomůže složit mou nově zakoupenou knihovnu?""Když se tolik stará o obnovitelnou energii, proč nechodí s čepicí, která obsahuje solární panel a větrníkem vepředu?""Říkali, že ten film o berušce byla komedie. No, já jsem se nesmál ani jednou.""Pane, myslím, že vy potřebujete pomocnou linku Grety Gerwigové.""99 procent na serveru Rotten Tomatoes! 99 procent!!""Já vás propojím.""Je to naprosto v pořádku, my víme, že to, že děti jednají jako dospělí, může způsobovat, že se dospělí začnou chovat jako děti.""Musím upřímně říci, že já jí prostě závidím, že dostala zadarmo plavbu přes oceán do Ameriky.""Pane, ona se tam přeplavila sama.""No, já netuším, proč si poplácává rukama s Obamou, když mně se to nikdy nepodařilo.""Uvažujete o tom, že byste založila své vlastní podstatné globální hnutí?""Ale je přece daleko lehčí pomlouvat hnutí někoho jiného!""Neměli bychom naslouchat dítěti, měli bychom naslouchat odborníkovi.""Aha, dobře, no, chcete, abych vás přepojila na odborníka?""Haló?"