Britská královna se poprvé v historii dotazovala poradců, za jakých okolností by mohla odvolat premiéra

30. 9. 2019





Před rozhodnutím britského Nejvyššího soudu, který v úterý 24. září rozhodl poměrem hlasů 11-0, že suspendování parlamentu, jehož se dopustil Boris Johnson, bylo nezákonné, se britská královna Alžběta poprvé dotazovala svých poradců, zda může nastat situace, kdy by měla právo odvolat premiéra ze své funkce.

Královna po volbách vždy jmenuje nového premiéra. Normálně má právo jen soukromě vyjadřovat politikům své názory, do politiky však nemůže zasahovat. V roce 2004 však Dolní sněmovna přijala zákon, podle něhož ve vážné ústavní krizi královna nemusí splnit žádost premiéra.Opoziční strany jednají o možnosti vyjádřit Borisi Johnsonovi nedůvěru, aby nemohl realizovat dne 31. října divoký brexit - zákon mu to sice zakazuje, opozice se však obává, že Johnson ten zákon poruší. Královna chce vědět, jaké pravomoci by měla v nenadále nastalé krizové situaci.Podrobnosti v angličtině ZDE