Boris Johnson prý předloží Bruselu ve středu poslední, ultimativní nabídku

2. 10. 2019





Boris Johnson uzavřel tajnou dohodu se severoirskými protestantskými fundamentalisty ze strany DUP, že vznikne pro pobrexitové poměry pro irský ostrov "bilaterální zámek" mezi Belfastem a Dublinem.



Johnson prý ve středu předloží Bruselu svou konečnou nabídku pro brexit - jeho poradce Dominic Cummings uvedl, že Londýn nebude s EU nijak vyjednávat. V ní navrhne, aby Severní Irsko respektovalo po dobu nadcházejících pěti let předpisy Evropské unie pro zemědělské-potravinářské produkty a pro průmyslové zboží. V roce 2025 má rozhodnout severoirský parlament v Belfastu, zda se dál přidržovat evropských předpisů, anebo přejít k britským.

“The point of this is not how long it takes a lorry to cross the border in Northern Ireland. The issue is identity.”



Jonathan Powell, Good Friday Agreement negotiator, says the ability to feel Irish or British or both "will be destroyed” if a customs border is put in#Newsnight pic.twitter.com/fve0s3Q3nr — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) October 1, 2019

Potíž je, že tento návrh nezajišťuje, že by Severní Irsko zůstalo součástí Evropského společného trhu, a nezamýšlí dodržovat veškeré předpisy EU. Znamená to, že by podle něho vznikla dvojí celní hranice - jedna mezi hlavním britským ostrovem a Severním Irskem a druhá mezi Severním Irskem a Irskou republikou.Podle komentátorů je tento návrh šílený. Irská televize RTÉ v úterý večer informovala, že tato dohoda by nebyla pro irskou vládu přijatelná.Časové omezení částečného přijetí předpisů EU ohledně zboží na dobu čtyř let zřejmě odmítne irský premiér Leo Varadakar, který opakovaně zdůrazňuje, že takový časový limit by nebyl o nic lepší než divoký brexit, protože by to pro ekonomiku Severního Irska i Irské republiky vytvořil naprosto nejistou situaci, což by ochromilo budoucí investice.Dalším nepřijatelným požadavkem pro Dublin je Johnsonovo vzdorovité trvání na to, že Severní Irsko nemá být součástí evropského trhu, takže by musela mezi Severním Irskem a Irskou republikou vzniknout pevná hranice. ZDE Jonathan Powell, vyjednavač severoirské mírové "Dohody z Velkého pátku" z devadesátých let, to definoval přesně:"Nejde o to, jak dlouho bude trvat kamionu, než přejede ze Severního Irska do Irské republiky. O to opravdu vůbec nejde. To, o co opravdu jde, je otázka identity. Mírová dohoda z Velkého pátku se pokusila vyřešit otázku identity tím, že dovolila obyvatelům Severního Irska, aby se považovali buď za Iry, nebo za Brity, nebo za obojí. Jestliže teď vytvoříte mezi Severním Irskem a Irskou republikou hranici, což budete muset udělat, jestliže Severní Irsko odejde z evropské celní unie, tak tohle zlikvidujete."A karikaturista deníku Daily Telegraph Matt se vyjadřuje, s odkazem na Reného Magritta, ke lhaní Borise Johnsona, že pevná hranice v Irsku vlastně vůbec žádnou hranicí nebude: