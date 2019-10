Násilná historie naší sousední galaxie

4. 10. 2019

Astronomové zmapovali kanibalistickou minulost sousední velké galaxie v Andromedě, která se nyní pohybuje směrem k naší Mléčné dráze.

Galaktičtí detektivové zjistili, že galaxie v Andromedě (M 31, NGC 224) pohltila několik menších galaxií, patrně za dobu několika posledních miliard let. Zbytky mají podobu velkých proudů hvězd.

Výzkumník Australian National University doktor Dougal Mackey, který spolu s profesorem Geraintem Lewisem z University of Sydney vedl studii, tvrdí, že mezinárodní výzkumný tým také zjistil stopy dalších menších galaxií, které galaxie v Andromedě spolkla ještě dříve, možná i před 10 miliardami let, kdy teprve vznikala.

"Mléčná dráha je na kolizním kurzu s Andromedou za zhruba čtyři miliardy let. Takže vědět, jakému monstru naše galaxie čelí, je důležité pro zjištění konečného osudu Mléčné dráhy," prohlásil Mackey.

"Andromeda má mnohem větší a složitější hvězdné halo (optický jev způsobený rozptylováním světla) než Mléčná dráha, což indikuje, že kanibalizovala mnohem více galaxií, možná větších."

Známky dávných hostin jsou zřejmé z hvězd na orbitu galaxie, přičemž tým studoval husté skupiny hvězd známé jako globulární klastry.

Nové objevy současně vedly k několika novým záhadám, protože dva pozůstatky se nacházejí ve zcela opačných směrech.

"To je velmi zvláštní a naznačuje to, že extragalaktické pokrmy jsou podávány z toho, co je známo jako ´kosmická síť´ hmoty protkávající vesmír," říká profesor Lewis.

