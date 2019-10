Americký soudce: Trumpovo úsilí utajovat daňová přiznání je "odporné"

8. 10. 2019





Donald Trump zaznamenal v pondělí podstatnou porážku ve svém dlouhém úsilí udržet svá daňová přiznání v tajnosti. Federální soud v New Yorku rozhodl, že Trumpovy pokusy odvolávat se na svou "imunitu prezidenta" jsou "odporné", a vydal soudní příkaz, aby Turmp vydal svá daňová přiznání za posledních osm let.

Minulý měsíc zažádala kancelář manhattanského právníka Cyruse Vanceho, která vyšetřuje peníze, které Trump vyplatil různým ženám, s nimiž měl sexuální poměr, aby je umlčel, včetně pornografické herečky Stormy Daniels, vydal soudní příkaz požadující vydání Trumpových daňových přiznání za posledních osm let. Vance vyšetřuje, zda Trump Organization falešně označila svou platbu 130 000 dolarů Stormy Danielsové jako právní poplatek. To by bylo v New Yorku protizákonné. Trumpovi právníci argumentovali, že Trump jako prezident má prezidentskou imunitu. V pondělí soudce Victor Marrero na Manhattanu charakterizoval argument ohledně jeho údajné imunity jako "pozoruhodný" a jako "hypertrofovanou moc exekutivy, která se snaží zacházet příliš daleko, což je odporné vládním strukturám a ústavním hodnotám".







Odvolací soud sice okamžité vydání těchto Trumpových daňových přiznání zablokoval, přesto však eskalující soudní válka zahání Trumpa do slepé uličky, a vyvíjí na něho další tlak v situaci, kdy se proti němu rychle rozšiřuje vyšetřování ohledně jeho impeachmentu. V pondělí američtí demokraté vydali soudní příkazy požadující v této věci dokumenty z Pentagonu a z rozpočtové kanceláře Bílého domu.Trump je prvním americkým prezidentem za posledních 40 let, který nezveřejnil svá daňová přiznání, navzdory tomu, že to při předvolební kampani r. 2016 přislíbil.