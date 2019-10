Jak bojovat proti sílící hrozbě fašismu

9. 10. 2019

Vy argumentujete, že existuje skutečná hrozba fašismu. Není přesně takový, jaký byl v minulém století, ale v jiné formě, s ozvěnou a s rezonancí. Mohl byste vysvětlit, jak je to možné? Protože mnoho lidí považuje už jen to, že na to poukazujete, za urážlivé.Myslím, že ten okamžik, kdy se okamžitě přesunujeme k emocím, jako je být uražen, to je okamžik, kdy je demokracie opravdu už ohrožena. Důvod, proč víme, že fašismus je možný, je, protože už jednou existoval. A vznikl na místech, která nejsou od nás zase tak daleko vzdálena, ani geograficky, ani časově. Je naprosto zjevné, že někteří lidé, kteří se aktivně podílejí na dnešní politice, jsou lidé, kteří se poučili z dvacátých a třicátých let dvacátého století a vypůjčují si taktiku ze dvacátých a třicátých let minulého století.Jakou taktiku si podle vás vypůjčují?Základní taktika, kterou si vypůjčují, je rétorická. Existuje nechvalně známá příručka propagandy, sepsaná v mnichovské věznici začátkem roku 1924. Ta radí, že v politické propagandě si musíte vytvořit jednoduchá hesla a neustále je opakovat, znovu a znovu. Musíte své posluchače rozdělit na "my" a "oni". Tohle se zjevně dnes znovu používá jako taktika na obou stranách Atlantiku. A co je zásadnější, jde o to, že politika přestává být racionální debatou směřující ke konstruktivní politické strategii, že politika je nyní podstatnou měrou o přátelích a nepřátelích, to je zásadní myšlenka fašismu, kterou nejznáměji formuloval třeba Carl Schmitt, ta se také zcela jasně navrátila jako taktika.Jestliže ale to, co oni dělají, je plní lidovou vůli většiny voličů, co je špatného na tom, co dělají?Odpovědí na vaši otázku je podstata anglosaského právního systému, jdoucího zpět až k Magně Cartě z roku 1215. Existuje důvod, proč máme zákony. A zákony máme proto, že zákony mají vyšší moc než král. V moderní době mají zákony větší moc než vládce. Což znamená, že zákony jsou nadřazeny veškerému okamžitému nutkání jakékoliv vládce, který v té chvíli tvrdí, že je inspirován lidem. Jestliže tedy začneme říkat, že musíme dělat to, co je zrovna módní, tím se loučíme se zákonem, loučíme se s předpověditelností, loučíme se se základem systému, který máme.Co říkáte užívání jazyka a propagandy a lží? Britští poslanci o tom sami debatují po obzvlášť sprosté debatě v Dolní sněmovně, k níž došlo asi před čtrnácti dny. A zrovna dnes zveřejnila extremističtější probrexitová skupina šokující, rasistický obrázek, zobrazující německou kancléřku jako fašistku hitlerovského typu. Jaký má tahle propaganda dopad?Podstatou propagandy je to, že propaganda vždycky vytváří na vaší straně vakuum odpovědnosti. A klade veškerou odpovědnost na druhou stranu. Vždycky je to ten někdo daleko, kdo páchá něco zlého, podle toho, jak si to představujeme podle našich národních stereotypů. Tohle je klasický způsob, jak propaganda odstraňuje odpovědnost. Vy máte pak pocit, že jste stoprocentně v právu. A je to přesně ten okamžik, kdy pácháte křivdu.Zdroj v angličtině (video) ZDE