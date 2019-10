A co děti? .... .. ... ....?

10. 10. 2019 / Beno Trávníček

Na letošním brněnském strojírenském veletrhu byl představen i pokrok v oblasti průmyslu 4.0. V nabídce je robotická továrna, kde roboty (nebo už roboti?) spolupracují mezi sebou; jako perlička pak třeba robot, který vám uvaří a podá kafe. Co to znamená? Že od teď i u nás nic není nemožné a R-U-R se tím možná vrací do místa svého zrození. Dál? Otázka poptávky.

Nevěřím tomu, že roboti, kteří zcela logicky "vyženou běžné dělníky z továren", nevstoupí masivně i do tzv. terciální sféry, kam leckdo tyto zatím jen potenciálně propuštěné či nenastoupené pracovníky rád ústy posílá. Schopní inženýři určitě během desetiletí zrobotizují skoro vše, co bude chtít zákazník nebo co budou cítit jako výzvu. Ne vždycky samozřejmě bude platit, že robotická práce je levnější než lidská, ale bude to tak velmi často. A protože skoro ve všem a skoro vždycky nakonec rozhodnou peníze – budoucnost je nejspíš jistá bez ohledu na cokoli.



Šlo by tu ale vytěžit i významný humánní rozměr. Všichni dneska spěchají. Aby stihli být včas v práci, pak nákupy, kroužky dětí, studium, psychiatr nebo jiný lékař... a na konci dne, kdy síly často dojdou, se doplouží domů. Nová situace 4.0, pokud se k ní přistoupí v zájmu lidí, může přinést řešení. Pracovní dobu postupně zkracujme pro všechny - přímou úměrou k mizení pracovních míst (díky nasazování robotů) a bez snižování mzdy. Je přece žádoucí, aby maximum lidí mělo nějaké pracovní návyky (tedy práci) a současně, volný čas, který tím vznikne, můžeme věnovat třeba dětem. Jsou mnohdy nevychovány, ochuzeny o lásku a další city. Příliš často jsou vrhány nesmyslně brzy do společenského prostoru místo toho, aby si alespoň jako trpaslíci užili domácího klidu, pohody a jistoty v péči rodičů - než přijde onen sice dobrodružný, ale často zákeřný a krušný život.



Kde na to vezmeme? Tady se odzadu dostáváme k holé nutnosti "daně z robotů" a vidíme, že to není žádný falešný konstrukt, ale základní podmínka slušného života většiny v budoucnu! Tahle nová situace je ale možná významná a nenahraditelná i tím, že svojí totální jinakostí přímo vybízí k rasantnímu přehodnocení zatím příliš benevolentního přístupu k neslušně velkým čistým ziskům některých subjektů či ke způsobům jejich běžného danění.



Odteď je tu úplně nová situace!

Zbytek záleží na N Á S.