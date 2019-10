Civilisté s holýma rukama jedou na tureckou frontu

13. 10. 2019

Turecko se rychle proměnilo v darebácký stát, konstatuje v této reportáži další reportér Channel 4 News Jonathan Rugman.





Konvoje automobilů s kurdskými civilisty se vydaly proti turecké vojenské invazi směrem k turecké hranici, se slovy "Musíme se bránit". Otcové brali i nedospělé děti, informuje od syrské hranice reportérka Channel 4 News Lindsey Hilsum. Britský televizní tým je nesledoval dál, bylo to nebezpečné. Záběry kurdského novináře, který cestu konvoje dál vysílal na Facebooku, však ukazují, že na kurdské civilisty v automobilech zaútočila turecká letadla. Devět mrtvých. "Byli to ti, s nimiž jsem předtím na silnici hovořila? Nevím," konstatuje reportérka.Kurdské jednotky ve snaze zachránit, co se dá, uzavřely spojeneckou dohodu s kriminálním režimem prezidenta Bašara Asada, jehož jednotky začaly obsazovat města v severovýchodní Sýrii. Jaké si vymínil podmínky od kurdského obyvatelstva, není známo.