Sýrie: Civilisté prchají před tureckým bombardováním

10. 10. 2019

Turecká vojska začala provádět invazi do severovýchodní Sýrie. Nejprve provedla letecké údery a zaútočila dělostřeleckou palbou na Spojenými státy podporované kurdské jednotky, které tento region ovládají.Turecká armáda ve středu potvrdila, že "zahájila pozemní operace na východ od řeky Eufrat" a později dodala, že zasáhla "181 extremistických cílů".

Aktivisté a pozorovatelé uvádějí, že dosud bylo usmrceno nejméně sedm civilistů. Přišly také zprávy o civilních mrtvých a raněných v pohraničních městech zasažených dělostřeleckou palbou. Na fotografiích a videích sdílených na sociálních sítích jsou rozbořené budovy a mrtvoly v troskách.

Několik hodin po zahájení tureckého bombardování vydal Donald Trump prohlášení mírně kritizující ofenzívu proti kurdským jednotkám, které po dobu téměř pěti let bojovaly po boku Američanů proti Islámskému státu. V tomto boji jich zahynulo sedm tisíc."Spojené státy neschvalují tento útok a daly najevo Turecku, že je to špatný nápad," vyjádřil se Trump a dodal: "V této oblasti nejsou žádní američtí vojáci."Později prezentoval Trump tureckou invazi jako historickou nevyhnutelnost. Řekl, že Turkové a Kurdové "proti sobě bojují už staletí". Bagatelizoval americký dluh kurdským bojovníkům: "Nepomáhali nám v druhé světové válce, nepomáhali nám v Normandii, ale pomáhají nám svým územím."Ve čtvrtek se má sejít Rada bezpečnosti OSN na žádost pěti jejích současných evropských členů. Očekává se ale, že nebude Turecko příliš kritizovat, vzhledem k tomu, že tureckou invazi do Sýrie mlčenlivě podporuje Rusko a Spojené státy zastávají nejednoznačný postoj.Podrobnosti v angličtině ZDE