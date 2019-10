Členové hnutí Rebelie proti vyhynutí se tento týden před brněnským orlojem, nechvalně proslulým svým tvarem, zeptali svých spoluobčanů: "Má Brno koule vyhlásit stav klimatické nouze?" Během tohoto happeningu sbírali rebelové podpisy k výzvě pro brněnské zastupitele ohledně vyhlášení stavu klimatické nouze. Výzvou se radnice bude muset ze zákona zabývat, pokud se nasbírá alespoň 2500 podpisů. Stav klimatické nouze již v České republice vyhlásila Praha 7 a mnoho zahraničních měst.





Klimatolog Alexandr Ač k tomu dodává: “Oceňuji, že Brno schválilo akční plán snížit do roku 2030 emise oxidu uhličitého o 40 procent, ale bohužel to nestačí. Co potřebujeme, je usilovat o co nejbližší termín uhlíkové neutrality. Vyhlášení stavu klimatické nouze by pak všechny obyvatele města pravdivě seznámilo s tím, v jak vážné situaci se dnes nacházíme.”