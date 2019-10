Polsko: Podle průzkumů u východů z volebních místnostní zvítězila strana PiS

13. 10. 2019





Z průzkumů, provedených u východů z volebních místností soukromou televizí TVN, získala v nedělních polských všeobecných volbách polská vládnoucí strana Právo a spravedlnoset 43.6% hlasů, což by znamenalo, že bude mít 239 ze 460 parlamentních křesel.



Opoziční Občanská koalice, liberální středopravicové seskupení, by mělo získat 24.1%, a tedy 130 parlamentních křesel, což by vyloučilo možnost vládnoucí koalice s opozičními stranami.



Pozorovatelé ale upozorňují, že rychlé průzkumy u volebních místností byly v minulosti v Polsku nespolehlivé, zejména při eurovolbách letos v květnu, a že i malá změna ve volebních výsledcích by měla velký vliv na rozdělení poslaneckých křesel, protože to závisí na tom, jak volby dopadnou v jednotlivých volebních okrscích.Pokud by se však tyto výsledky potvrdily, znamenalo by to výrazné posílení strany Právo a spravedlnost, která při posledních volbách r. 2015 získala 37.6% hlasů s daleko menší volební účastí.V ústředí strany Právo a spravedlnost se oslavovalo, výsledky tohoto průzkumu se promítaly na obří plátno a stoupenci nadšeně skandovali jméno Jarosława Kaczyńského.Nadšení byli také stoupenci seskupení Lewica, koalice levicových stran, které podle tohoto průzkumu získaly 11.9% hlasů, což znamená 43 parlamentních křesel. To by znamenalo návrat levice do polského parlamentu po čtyřleté pauze, kdy se před čtyřmi lety roztříštěná levice nedostala přes minimální hraniic.Zdá se také, že Konfederacja, koalice ultrapravicových a radikálně nacionalistických skupin, překročila hranici 5 procent a dostane se do parlamentu se 6.4% hlasů a 13 parlamentními křesly.Jeden z šéfů Konfederace, jehož většinou podporují mladí polští voliči, Janusz Korwin-Mikke, je bývalý europoslanec, který mimo hranice Polska proslul především svými tvrzeními, že ženy nejsou dostatečně inteligentní na to, aby měly právo volit.Volební účast v polských všeobecných volbách se odhaduje na 61.6%, což je velmi podstatný nárůst ve srovnání s volební účastí něco málo přes 50% při posledních polských volbách r. 2015. Pokud to bude potvrzeno, byla by to největší volební účast při parlamentních volbách v Polsku od pádu komunismu r. 1989.Podrobnosti v angličtině ZDE