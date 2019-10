Erdogana bohužel asi musíme jen prosit a poslouchat

14. 10. 2019 / Boris Cvek

Já nevěřím Erdoganovi, že turecké vojenské operace v severní Sýrii provádí ze soucitu s uprchlíky, to ani náhodou. Dokonce se děsím toho, že kdyby ty lidi chtěl vskutku dostat na to území, tak jen zvýší jejich potřebu za každou cenu z Turecka utéct. Erdoganovi jednoznačně jde o boj s Kurdy, to je cíl a je tak nějak v souladu s dlouhodobou tureckou politikou.

Dobře, říkám si: pojďme oslabit Erdoganovu pozici, abychom proti jeho invazi do severní Sýrie mohli něco dělat. Vezmeme si ty tři miliony uprchlíků do EU? Zapomněli jsme, že kancléřka Merkel, a není to tak dávno, jela prosit sultána, aby nám tu nikoho nepouštěl?

Na druhé straně to zlé Turecko ty uprchlíky na svém území prostě má, zatímco půlmiliardová a mnohem bohatší EU by se z nich pokakala… a voliči by zvolili fašisty, kteří by do těch lidí stříleli nejlépe ještě na moři.

Dobře. Víme, že bývalý ministr vnitra, sociální demokrat, měl heslo: sedm a dost! Sedm uprchlíků a víc ne. Tím vyjádřil převažující politický konsensus v zemi V4. Dokud EU nebude zvládat řešení příchodu milionů lidí z Blízkého východu, musí prosit Erdogana na kolenou, aby nedal těm lidem, kteří odešli ze Sýrie před válkou, svobodu jít, kam chtějí.

Proč se ale ti uprchlíci nevrátí do Sýrie? Je tam Asad se svými mučírnami. Zničená země pod vládou brutální tajné policie, která v zásadě představuje organizovaný zločin. A Asad tam je navzdory Turecku, které na začátku jasně trvalo na jeho odstranění jako na hlavním cíli. Mezitím ale tzv. Islámský stát (IS) ovládl veřejné mínění svou mediální ofenzívou – a Asad videa ze svých mučíren nenechal samozřejmě šířit v médiích, aby to trochu vyvážil. Bojovat proti IS přišlo chrabré Rusko, které ve skutečnosti s IS nebojovalo zdaleka tolik jako s téměř už vítěznou opozicí proti Asadovi, a tak zachránilo Asada před svržením a upevnilo moc jeho režimu, jehož on sám je asi nejspíše také obětí.

Dnes je Sýrie prakticky v rukou Moskvy a Teheránu, miliony syrských uprchlíků jsou v Jordánsku, Libanonu a Turecku. A Západ stojí před rozkladem ze strachu z těchto uprchlíků, kteří by mohli přijít. Americký prezident Trump utěšuje své spoluobčany tím, že se nemají bát, že ti uprchlíci půjdou do EU a nikoli do USA.

Čili problém jsou ty miliony uprchlíků v Turecku a jiných zemích. Jakmile se vrátí do Sýrie, ale to se asi nikdy nestane, tak bude Erdogan slabý a EU a USA se proti němu budou moci postavit. Do té doby je ta logika bohužel velmi jednoduchá: musíme prosit a poslouchat.

Jen ještě poznámka k tomu Asadovi: já netvrdím, že jeho svržením by nastal ráj na zemi, mohlo to dopadnout jako v Libyi. Na druhou stranu pokud už Sýrie musí být loutkovým státem, mohla být loutkou Turecka, které by po zničení Asada zničilo také IS a taková Sýrie by zřejmě mohl přijmout většinu uprchlíků a obnovit tak jakousi stabilitu širšího regionu včetně EU.