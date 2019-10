Turecko není stabilizačním faktorem na Blízkém východě

17. 10. 2019 / Daniel Veselý

Boris Cvek ve svém článku

částečně vystihl podstatu syrského konfliktu, potažmo jádro uprchlického problému. Přijde mi absurdní, že se Evropská unie třese strachy před 3,6 miliony syrských uprchlíků a nechá se přitom vydírat bezskrupulózním autoritářem, který se běžně dopouští válečných zločinů na Kurdech, ať už v Sýrii nebo na domácí půdě. Kdyby byl Bílý dům

vykonávat rozumnou diplomacii, mohl turecké invazi do Sýrie zabránit spoluprací na politické dohodě mezi syrskými Kurdy, jež by vzala Turecku záminku k invazi. Jakkoliv je diplomacie obtížným řemeslem, hrozí-li rozsáhlá etnická čistka a masové vraždy, vždy se to vyplatí aspoň zkusit. Nyní už je zapotřebí na Turecko nemilosrdně tlačit: aby stáhlo svá vojska, jakož i sunnitské žoldáky a zabijáky ze Sýrie. Na místě jsou tvrdé mezinárodní sankce a další opatření, kupříkladu

vojenské spolupráce s Ankarou.