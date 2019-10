Po volbách vylézají šílenci PiS znovu z děr. Polská pravice šokována udělením Nobelovy ceny Olze Tokarczukové

Mezitím v Absurdistánu 108:

21. 10. 2019 / Tomasz Oryński

Výsledky voleb v Polsku překvapily málokoho. Největší opoziční koalici, vedené Občanskou platformou, se nepodařilo nad stranou Právo a spravedlnost zvítězit. Výsledky ostatních opozičních seskupení - Levice, PSL a Kukizu a extremně pravicové Konfederace - dokázaly to, co vědí všichni, s výjimkou šéfů Občanské platformy, už po mnoho let: Na to, abyste zvítězili ve volbách, nestačí strašit voliče stranou Právo a spravedlnost. Voliči chtějí slyšet konkrétní návrhy ohledně toho, jak Polsko změnit.





Voliči už vědí, co je strana Právo a spravedlnost zač. Její zneužívání moci je dobře zdokumentováno (Kdosi vytvořil o korupci strany Právo a spravedlnost a o jejích protekčních skandálech wiki stránku ). Zjevně je pro mnoho voličů daleko důležitější to, co jim strana PiS nabízí, než to, kdo ukradl kolik peněz a čí synovec dostal zaměstnání ve firmě vlastněné státem.







Není divu, že vláda nemá problém zamést všechny své skandály pod koberec - jako onen případ americké PR firmy (spojené s některými členy polské diaspory v USA, o nichž je známo, že stranu PiS otevřeně podporují). Tato americká firma dostala velkou finanční částku, aby dělala Polsku v zahraničí reklamu , což ta firma udělala tak, že si najala kohosi, kdo neměl o Polsku ani tušení.





Udělal tu reklamu tak, že na Instagram umístil pár náhodných fotografií (na některých bylo české hlavní město, jiné byly standardní fotografie sportovců z úplně jiné disciplíny, než o jaké se oslavně hovořilo v textu). Ten účet na Instagramu, přestože ho sledovalo asi 40 lidí, když jsem se naposledy díval, byl mezitím zrušen.







Skutečnost, že strana PiS jasně zmanipulovala vyšetřování týkající se dopravní nehody Beaty Szydło - cédéčko se záznamem z průmyslové kamery, které dokazovalo, že mladý řidič automobilu Fiat Seicento, do jehož vozidla vrazila premiérčina limuzína, bylo poškozeno. Ukázalo se, že je nemožné z něho získat ten videozáznam a údajně to byla jediná existující kopie toho záznamu. Ovšem prokurátoři v tom nevidí žádný problém, "protože to video by stejně nic nezměnilo". No, to určitě ne.

One of the iconic photos of the 2015-2019 parliamentary term. PiS MP Bernadeta Krynicka striding arrogantly away from a protest occupation by disabled people and their carers.



Now, Ms Krynicka is no longer an MP, while Iwona Hartwich, the mother of one of the protesters, is. pic.twitter.com/XeJIRijuuP — Ben Stanley (@BDStanley) October 14, 2019



Avšak zatím se nově zvolený parlament nesešel. Zatím se po volbách jen jednou sešel předchozí parlament - mnozí se obávali, že to bylo zařízeno tak, aby si mohla strana Právo a spravedlnost zajistit moc pro případ, že volby nevyhraje. Ale poslanci jen odhlasovali nový zákon, který může de facto kriminalizovat pohlavní výchovu , což je naprosto stupidní, protože podle tohoto zákona bude trestným činem říci šestnáctileté dívce, že sex je příjemný, protože to by podporovalo sexuální aktivitu nezletilých a je to nyní trestáno pěti lety vězení, jenže pokud tu dívku vezmete do postele a ukážete jí v praxi, že je sex příjemný, proti tomu žádný zákon není, protože věk souhlasu s pohlavním stykem zůstává v Polsku 15 let.







A tak se po volbách vrací život v Polsku do svých normálních kolejí. Ti, které strana Právo a spravedlnost před volbami schovala, vyšli znovu ze skrytých koutů: zkompromitovaný šéf Hlavního kontrolního finančního úřadu se vrátil z dovolené, kamž se uchýlil poté, co vyšlo najevo, že se stal za pochybných okolností majitelem činžovního domu v Krakově, a že ho pronajímá za zlomek tržní ceny známým kriminálníkům, kteří v tom domě provozovali bordel. Ale to už není problém, protože "už není členem strany Právo a spravedlnost".





Antoni Macierewicz oznámil, že jeho "komise pro vyšetřování letecké katastrofy ve Smolensku" zveřejní svou konečnou zprávu (velmi pravděpodobně "dokáže", že šlo o atentát). Také se znovu začaly konat každoměsíční připomínky výročí této letecké katastrofy, i když možná šlo jen o jednorázovou akci před volbami. Na místo bylo vysláno obrovské množství policistů, aby akce proběhla bez protestů. Skončilo to absurdním virálním videem, na němž pět policistů honí muže na kolečkovém křesle, kterého předtím protizákonně zadrželi na základě podezření, že je to opoziční aktivista:



Avšak větším trnem v boku polské pravice byla Nobelova cena, kterou dostala Olga Tokarczuková. Tato feministická, ekologická a pro-LGBT aktivistka je jedním z nejúhlavnějších nepřátel polské pravice. Po mnoho let ji nenávidí, nadávají jí, že je protipolská, protikatolická, obviňují ji, že uráží Poláky, anebo že je zrádce, protože odmítá přijmout oficiální verzi historii, podle níž byli Poláci vždycky buď hrdinové nebo oběti (výběr nejvýraznějších útoků polské pravice proti Tokarczukové je ZDE ).









Do rzeczy (K věci)

V roce 2018 Stanisław Michałkiewicz, antisemita a radikální ultrapravičák, napsal, že to, že dostala Bookerovu literární cenu, je jen odrazovým můstkem, protože se Tokarczuková připravuje na přijetí Nobelovy ceny, jíž chce levice tuto autorku oslavit za její protipolské postoje. Téhož roku napsal komentátor deníku podporujícího stranu Právo a spravedlnost , že to, co Tokarczuková umí nejlíp, je "dělat grimasy" a "štěkat na Jarosława Kaczyńského kvůli tomu, co řekl o uprchlících".





Avšak zpět k volbám. Zatímco si strana Právo a spravedlnost udržela moc v Sejmu, v dolní komoře polského parlamentu, věci nedopadly tak dobře, jak Kaczyński doufal. Opozice má v Senátu mírnou většinu (51 senátorů vůči 49) a straně Právo a spravedlnost se velmi pravděpodobně nepodaří koupit si ty dva senátory, aby v Senátu získala většinu (ne že se o to nesnaží - pokusili se přesvědčit jednoho senátora z Občanské platformy a nabídli mu místo ministra zdravotnictví, pokud přejde k nim - což je strašlivé i proto, že to dokazuje, že neberou polské zdravotnictví, které je na hranici kolapsu, vůbec vážně). Podle strany Právo a spravedlnost nezvítězili v Senátu, protože opozice podváděla - tím, že ve většině volebních okrsků proti straně PiS postavila jen jediného kandidáta.Ale ani voliči PiS nebyli spokojeni se stylem politiky strany Právo a spravedlnost. Nejdrzejší, nejsprostší a nejodpornější poslanci PiS nebyli znovuzvoleni. Jedním z nich je opravdu nenáviděná postava, bývalý komunistický prokurátor Stanisław Piotrowicz. Jinou je Bernardeta Krynicka, jejíž děsivé zacházení s protestujícími rodiči invalidních dětí je zobrazené na tomto kultovním obrázku, také nebyla znovuzvolena. Je ironické, že matka chlapce v kolečkovém křesle, která je vidět na obrázku v pozadí, se stala nově zvolenou poslankyní:A nakonec, nikoliv však v neposlední řadě, den po zvolení nového parlamentu, přijal starý parlament přísahu jedné nové poslankyně, Edyty Kubikové, která převzala poslanecké křeslo nedávno zemřelého Kornela Morawieckého. Bude pracovat jako poslankyně jen dva dny, přesto však bude mít nárok na více než 24 000 zlotých (144 000 Kč) odškodného za ztrátu zaměstnání...(sledujte od 1'45")Ministr spravedlnosti, proslulý tím, že pumpuje peníze do mediálního impéria faráře Rydzyka a do dalších pravicových organizací, zahájil novou kampaň (stojí 1,5 milionu zlotých, 9 milionů Kč), která bude podporovat manželství, protože, podle něho, být ženatý či vdaný snižuje zločinnost, protože "neženatí a nevdaní lidé nemají pocit odpovědnosti za nikoho, a tak pravděpodoběji páchají trestné činy". Někdy nejsou zrovna ochotni zabývat se trestnou činností radikální pravice, což jen pravicové extremisty povzbuzuje k páchání další trestné činnosti. Nedávno byli zatčeni dva lidé za to, že se snažili během pochodu homosexuální v Lublinu odpálit výbušniny. Jen o několik dní později během podobných akcí ve Vratislavi zatkla policie muže, který se blížil k davu s dvěma noži. Dobře, tak policie se možná snaží dělat něco proti takovému nenávistnému chování, ale moc úspěšní při tom nejsou. Agata Trzebuchowska, známá svou hlavní rolí v oscarovém filmu Ida, dostala předvolání na policii. Stala se terčem podezření, že v ulici vyvěšuje antisemitské plakáty. Jak na to policie přišla? První stránka na Facebooku, která o těch plakátech informovala, měla jako fotografii na svém profilu snímek z filmu. Chvíli jí to trvalo, než policii vysvětlila, že to, že nějaká fanouškovská stránka použije fotografii veřejně známé osoby jako fotku na profilu, neznamená, že ta osoba tu stránku spravuje...Avšak alespoň v zahraničí mělo Polsko pár úspěchů. Navzdory určitým problémům byl konečně zvolen Janusz Wojciechowski komisařem EU pro zemědělství. To, podle Kaczyńského, byl obrovský úspěch polské diplomacie, protože podle něho prý žádný Polák dosud nikdy nezastával významnější funkci, než je tato . Což jenom dokazuje jeho komplex z Donalda Tuska...Nobelova cena pro Tokarczukovou polskou pravici překvapila. Některé pravicové listy o ní informovaly zvláštním způsobem, tak jako: Olga Tokarczuková, vášnivá "obránkyně demokracie", která nazývá Poláky "vrahy židů", dostala Nobelovu cenu - píše se v titulku článku , který obsahuje její bibliografii spolu s jejími "nejostudnějšími" výroky.Jiní se pokusili tak trochu se přiohřát v její slávě. Rafał Ziemkiewicz tweetoval blahopřání, ale neodpustil si zmínku, že (podle něho) byl právě on mezi prvními, kdo uznali její talekn, a tak tedy je její úspěch svým způsobem i jeho úspěchem... Ministr kultury se vyjádřil, že možná teda nakonec ty její knihy dočte . Ministr financí oznámil, že Tokarczuková nebude muset z té ceny platit daně. Jeden senátor ze strany Právo a spravedlnost řekl, že "je to bezpochyby úspěchem naší vlády, že během doby, kdy je premiérem Mateusz Morawiecki, dostala Olga Tokarczuková Nobelovu cenu".Já jsem tomu sám nemohl uvěřit, ale tady je ten klip:A já jsem doufal, že po volbách už nebudu mít ke psaní tolik absurdit. Jak naivní to naděje...