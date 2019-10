Skupina odborářů v Čeljabinsku zorganizovala petici za oficiální obnovu nevolnictví.

21. 10. 2019

Autoři petice tvrdí, že nevolnictví fakticky existuje, ale oficiální obnova by jim poskytla výhody, které nyní nemají a vedla majitele továrny k tomu, aby s nimi zacházel lépe než nyní.

Podle dělníků nevolnictví znamenalo pro "pány" určité závazky, které majitelé továren nepociťují. A pokud by Rusko obnovilo nevolnictví, očekávali by benefity vyplývající z pravidel, kterými by se majitelé továrny museli řídit.

Podrobnosti v ruštině: ZDE