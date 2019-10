Irové se v důsledku brexitu aktivizují i v USA...

Posílám z Bostonu zajímavou reakci na brexit, píše Milan Kohout.

Majitel obchodu s alkoholem v naší čtvrti nedávno obnovil již těžko čitelný nápis na své zdi prodejny:



NESVOBODNÉ IRSKO NEBUDE NIKDY V MÍRU!

* * *







(V důsledku rozvolnění vazeb mezi Velkou Británií a Severním Irskem v důsledku brexitu vzniká v blízké budoucnosti pravděpodobnost možného začlenění Severního Irska do Irské republiky - anebo nových teroristických nepokojů mezi unionisty a nacionalisty. Irové mají v USA obrovskou moc, a pokud by brexit vedl ke krizové situaci v Severním Irsku a porušení mírové dohody z roku 1998, Irové v USA dohlédnou na to, aby USA nikdy nesouhlasily s obchodní dohodou s Británií. JČ)