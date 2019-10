Německá ministryně obrany doporučuje mezinárodní bezpečnostní zónu v Sýrii

23. 10. 2019

Je v "bezpečnostním zájmu Německa" jednat v Sýrii, uvedla Anengret Krampová-Karrenbauerová pro Deutsche Welle. Zatímco návrh údajně schválila kancléřka Merkelová, další vládní politici jím byli překvapeni.

V rozhovoru pro DW v pondělí večer se spolková ministryně obrany vyslovila pro zřízení mezinárodně kontrolované bezpečnostní zóny v Sýrii v kooperaci s evropskými partnery, stejně jako s Tureckem a Ruskem.

Návrh počítal s nasazením německých a francouzských jednotek v regionu, což by znamenalo eskalaci zapojení do syrského konfliktu, který vstupuje do svého devátého roku.

Ministryně, která je současně šéfkou konzervativní CDU dodala, že kancléřka a stranická kolegyně Angela Merkelová již byla informována o doporučení a že má podporu obranných a zahraničněpolitických expertů ve straně.

