Co zaniklo v zuřivosti nad Sýrií: Aliance jsou prostředky, ne cíle

25. 10. 2019

Navzdory kakofonii ve Washingtonu bylo rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa stáhnout americké síly ze severní Sýrie zásadně správné, napsali Doug Bandow a Christopher Preble.

Jeho rozhodnutí bylo naneštěstí ovlivněno směšováním pochybných formálních aliancí a neformálního partnerství. Dotknout se jich se ukázalo být chaotické a smrtící. Vyhnout se v budoucnosti takovému tragickému výsledku vyžaduje více než kritiku současného prezidenta. Znamená to zvládnout impulsy amerických politiků přidávat stále nové spojence a partnery, i když jsou jejich zájmy v konfliktu, a vyléčit úředníky ve Washingtonu z jejich touhy udržovat tyto vztahy, když se okolnosti změní.

Jistě, prezident to provedl špatně a mezitím předvedl krátkozrakou lhostejnost vůči utrpení milionů lidí. Udělal by lépe, kdyby syrské Kurdy předem varoval (což mimochodem dělal víceméně explicitně od volební kampaně v roce 2016, v níž vystoupil proti americké účasti v "nekonečných válkách", ale jeho podřízení se snažili toto sdělení zlehčovat nebo úplně ignorovat - pozn. KD), což by jim umožnilo zvážit alternativní uspořádání, která by mohla odradit Turecko od invaze (takové však za daných okolností zřejmě neexistovalo, Turecko hrozí Sýrii kvůli PKK invazí přinejmenším od roku 1998 a vynutilo si opakovaně rozsáhlé ústupky - KD), nebo zahájit proces vytvoření bezpečného útočiště pod syrským patronátem.

Místo abychom reflexivně zacházeli s každou předchozí spoluprací jako s dlouhodobou aliancí a s každou dlouhodobou aliancí jako s aliancí trvalou, Spojené státy by měly zaujmout skeptičtější postoj ke svým bezpečnostním závazkům. Washington by jen zřídka měl měnit politický vztah ve vojenský závazek a američtí představitelé by měly periodicky přezkoumávat předchozí aliance a partnerství a rušit je, pokud už neslouží zájmům zúčastněných stran. Provést takové kroky je zvlášť důležité, když je vztah přechodný, jako v případě syrských Kurdů.

Mimochodem, neexistuje morální důvod ani právní závazek udělat ze syrských Kurdů osoby na nás v oblasti bezpečnosti trvale závislé. Vždy se lze spolehnout na prezidenta Trumpa, že udělá správnou věc špatně. Ale jedná mnohem zodpovědněji než kongresmani, kteří využívají současné fiasko jako omluvy k protahování nekonečné války, kterou neschválili. Je čas ukončit americkou účast na válce v Sýrii a podpořit vznik trvalého, i když nedokonalého míru.

