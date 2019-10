Rozhovor Britských listů 243. Výchovou k poslušnosti?

25. 10. 2019









Jan Čulík hovoří s Bohumilem Kartousem o jeho knize No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? Kniha vychází příští týden, ve středu 30. října. Autor v ní přesvědčivým a čtivým způsobem poukazuje na to, jak nedokonale reaguje silně konzervativní české školství na převratné technologické a sociální výzvy současnosti. Poukazuje i na to, že starší generace v české společnosti dramatickým způsobem ztrácejí autoritu u mladých lidí, protože je jim zjevné, že starší lidé si neporadí se vznikajícím virtuálním světem, a jsou proto mladým naprosto pro smích. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 25. října 2019.