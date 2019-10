Libanonci v ulicích oslavují premiérův pád. Chtějí ale víc

31. 10. 2019

„Je to dobrý krok, ale zůstáváme i nadále v ulicích. Harírí je pouze součástí problému. Nedomnívám se, že by si někdo z nás myslel, že je teď po všem,“ říká 21letý filmař Pierre Mouzannar z Bejrútu.

Pro spoustu nespokojených Libanonců je Harírího pád důležitou vzpruhou v sérií protestů, které trvají dva týdny. Premiérova rezignace přišla den poté, co se v ulicích střetli stoupenci Hizballáhu a šíitského hnutí Amal.



„Harírí není jediným politikem, který do ulic posílá své lidi, aby nás bili a aby ničili všechno, co máme. Tito lidé i nadále sedí v parlamentu, a my musíme dokončit to, co jsme tady začali,“ pokračuje Mouzannar.



Libanonská novinářka Lara Bitar konstatuje, že lidem v ulicích také vadí neoliberální politika libanonské vlády. Sám Harírí vlastní jmění ve výši dvou miliard dolarů. Korupce se podle Bitar týká všech politických aktérů, Hizballáh nevyjímaje.



Protesty probíhají v celém Libanonu už dva týdny. Lidé, nehledě na sektářskou či politickou příslušnost, volají po odstoupení stávající vlády a vytvoření vlády nezávislých expertů, která by zemi vyvedla ze zhoršující se ekonomické krize a která by zajistila fungování základních služeb, jako jsou dodávky elektřiny a pitné vody.



Více informací v angličtině ZDE a ZDE