Požáry v Kalifornii ukazují "hrůzu", jíž bude svět čelit kvůli změně klimatu

30. 10. 2019

Kaliforňané kvůli nebezpečí požárů trpí rozsáhlými výpadky proudu a masovými evakuacemi, upozorňuje bývalý guvernér Jerry Brown. Ten varuje, že černý scénář může být pro Američany z celé země "pouhým začátkem" - pokud úřady ve Washingtonu nezačnou k tématu změny klimatu přistupovat seriózně, napsala Carla Marinucciová.

"Před pár lety jsem řekl, že to je nový normál," prohlásil Brown v exkluzívním rozhovoru s listem Politico. "To je vážné... ale je to jen začátek. To je jen ukázka hrůzy a děsu, které se objeví během dalších dekád."

"A dojde k tomu na různých místech: V Americe, v Africe, v Kanadě," říká Brown, který tento týden jede do Washingtonu, kde bude hovořit o změně klimatu. "Je to nepředvídatelné, kromě faktu, že při zachování současné trajektorie se to zhorší. Washington za Trumpa dělá velmi málo - a dokonce ani Kongres nedokázal mobilizovat."

"Jde o reálnou hrozbu, ale lze to zvládnout. Tohle je svět, v němž žijeme. A stane se nebezpečnějším."

Severní Kalifornii sužují rozsáhlé výpadky proudu, které ovlivnily až 2 miliony lidí. Jde o prevenci společnosti Pacific Gas & Electric, která se snaží zabránit dalším masivním požárům, poté co její vedení stálo vloni u počátku největšího požáru.

Výpadky, které začaly v polovině minulého týdne a protáhly se do pondělka, možná nestačily. Jeden z největších požárů zasáhl populární vinařskou oblast Sonoma County a vynutil si masovou evakuaci na pobřeží. požár jménem Kincade minulou středu vypukl v oblasti, blízko které společnost PG&E ve stejné době zaznamenala selhání vedení.

Brown, který čtyřikrát vykonával funkci guvernéra, v září inauguroval thinktank na University of California v Berkeley, který se zaměřuje na zvládání klimatické krize v partnerství s Čínou. Jeho Kalifornsko-čínský klimatický institut hodlá podporovat partnerství mezi politiky, akademiky a výzkumníky v Kalifornii a Tsinghua University.

Brown a jeho žena Anne Gustová Brownová žijí na rodinném ranči v Coluse, asi 120 km severně od Sacramenta a 240 km od San Francisca. A na podobné události jako výpadky proudu a zásobování vodou jsou připraveni. Mnozí lidé však to štěstí nemají.

