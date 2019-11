Konečně "řádný" důvod vystoupit z EU!

4. 11. 2019 / Karel Dolejší

Evropská unie právě prostřednictvím nálezu tribunálu Soudního dvora EU rozhodla o tom, že při realizaci energetických projektů budou členské státy zohledňovat také přání a obavy svých sousedů ZDE . Ti, kdo se ohánějí "bruselským útlakem", a musejí proto zarytě mlčet například o tom, že samotný Brusel nakonec "vyřešil" uprchlickou krizi roku 2015 restriktivní protiuprchlickou politikou, tak dostávají do ruky klacek číslo dvě. Zločinní eurokraté totiž hrozí zabránit výstavbě skvělých a naprosto bezpečných českých jaderných bloků za peníze z ruské půjčky!

Zatímco je v Česku naprosto "tržně konformně" na spadnutí investiční boom v oblasti fotovoltaiky, lobisté drží pevně v ruce na státních financích plně závislou dostavbu Dukovan, jejíhož nejpravděpodobnějšího realizátora představuje ruská společnost Rosatom. Ano, ta, co provádí vysoce úspěšné experimenty s vybuchujícími reaktory v oblasti Severního moře ZDE, což u sebezáchovně smýšlejících pozorovatelů vyvolalo jisté pochybnosti o bezpečnostních standardech dobrodružně podnikající firmy.

Na ruskou dostavbu Dukovan prakticky za jakoukoliv cenu v ČR masivně tlačí politické uskupení kolem Hradu ZDE, které musí pochopitelně plnit objednávku Zemanových zahraničních sponzorů, o "vejvaru" za zprostředkování zakázky pro spřátelené politické a podnikatelské kruhy ani nemluvě. Proto si Česko může o racionálním rozhodování v oblasti energetické politiky nechat jen zdát.

Plány hradní lobby ovšem významně komplikuje vznikající tlak EU na zapojení sousedních zemí do rozhodování o další výstavbě energetických zařízení. Jde přitom zejména u jaderných technologií o požadavek naprosto logický: Během neblaze proslulé černobylské havárie na Ukrajině v roce 1986 se radioaktivní spad drze nezastavil na žádném z výborně hlídaných hraničních přechodů, a zasáhl proto celou řadu dalších zemí, z toho nejvážněji sousední Bělorusko. Nikdo se nemůže divit, pokud členské země EU chtějí mít možnost kontrolovat bezpečnost rizikových, tvrdě státem dotovaných projektů, jež by za normálních tržních podmínek nebyly realizovány a velmi snadno by mohly ohrozit i jejich vlastní území a zdraví jejich občanů.

Jestliže jaderná lobby v ČR dokáže koupit či zastrašit většinu občanů a zbytek kritiků spolehlivě v médiích ukřičet, na evropské úrovni se samozřejmě podobný úkol významně komplikuje ZDE. Evropští voliči nejsou například přístupni konspiračním teoriím ohledně "německého spiknutí" proti české jaderné energetice a nemají ani žádný důvod vylepšovat si pošramocené sebevědomí "hrdostí na naše jaderné bloky".

Vzniká tedy vážné dilema: Je pro Moskvu důležitější získat v Česku Rosatomu lukrativní zakázku, v případě nutnosti i za cenu vyvedení státu z EU, nebo chce raději dál využívat ČR jako svého druhu trojského koně v západních institucích, jejichž členem dosud formálně zůstává?

Osobně bych spíše vsadil na to druhé, protože strategickým úvahám dávají v Putinově kágébáckém Kremlu zpravidla přednost před ekonomickými.

Nicméně mám za to, že se v každém případě již brzy dozvíme, jak na tom vlastně jsme.