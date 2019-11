Ázerbájdžán pronikl na území Gruzie

4. 11. 2019

Po kolapsu SSSR tři bývalé kavkazské republiky - Arménie, Ázerbájdžán a Gruzie - nedokázaly provést demarkaci svých hranic. Toto selhání vyústilo v pravidelné incidenty na okrajích jejich území, upozorňuje Masis Ingilizijan.

Široce publikované pohraniční spory mezi Arménií a Ázerbájdžánem mají složitou povahu a oba národy vedou dlouhodobý, často násilný spor o kontrolu oblasti Artsachu (Náhorního Karabachu). Nicméně situace ohledně hranic mezi Gruzií a Ázerbájdžánem, dvou spřátelených národů Jižního Kavkazu, sebou také nese komplikace.

Nedávno spor o Babakjarské hory, které zahrnují území všech tří států na Kavkaze, vedlo k řadě chybných informací v Médiích a odsouzení na straně vlád. Ázerbajdžán posílil svou pozici na nových vyvýšeninách na vrcholu Babakjarských hor, které leží na gruzínském území. Následně ázerbájdžánská média oznámila, že vláda vzala pod kontrolu strategické výšiny na hranici s Arménií. V reakci na to arménská média ohlásila, že arménské ozbrojené síly převzaly kontrolu nad územím o rozloze zhruba 140 hektarů, což je údajně protiopatření vůči prvotnímu ázerbajdžánskému proniknutí do Babakjarských hor. Tato nová oblast pod ázerbájdžánskou kontrolou přinesla Ázerbájdžánu taktické výhody proti Arménii, až do doby, kdy arménská reakce hrozbu neutralizovala.

Náčelník štábu ázerbájdžánských pohraničníků generálmajor Elchin Ibrahimov ve svém prohlášení uvedl, že Ázerbájdžán "postoupil na linii kontaktu v několika směrech a získal pozice na strategicky významných výšinách". Z volně dostupných satelitních snímků v aplikaci Google Earth lze zjistit, že došlo k postupu ázerbájdžánských jednotek na gruzínské území. Ázerbájdžánská opevnění byla vysunuta severním směrem, za hranici do gruzínského území. Soudě podle dostupných satelitních snímků Ázerbájdžán obsadil tento vrchol v dubnu 2019.

Akademická válka mezi Gruzií a Ázerbájdžánem o klášter David Gareji vedla k ázerbájdžánské kontrole této svatyně, což znamená další pohraniční spor na jižním Kavkaze. V dubnu 2019 ázerbájdžánští pohraničníci uzavřeli vstup do kláštera pro gruzínské mnichy v reakci na návštěvu gruzínského prezidenta na ázerbájdžánské straně komplexu, která spadá za neoficiální delimitovanou stranu ázerbájdžánské hranice.

Celkově se Ázerbájdžán zmocnil kontroly nad 200 hektary gruzínského území.

