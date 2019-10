Rozhovor Britských listů 244. Dva úplně různé osudy

1. 11. 2019









Ve své nové knize No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? hovoří Bohumil Kartous v rámci své kritiky současného českého školství, stále ještě založeného na někdejší "diktatuře katolické církve", o své babičce, žijící na moravsko-slovenském pomezí a terorizované v třicátých letech absolutním nedostatkem řádné školské výchovy. Kartousova babička směla chodit do školy jen do deseti let a byla předurčena celoživotně otročit bohatým. Naproti babička Jana Čulíka také zápolila s utlačováním žen a s nezaměstnaností, ale navzdory všemu dokázala vybudovat nezávislý, vysoce úspěšný vlastní podnik. Co způsobilo absolutní rozdíl v osudech těch dvou žen? Hovoří o tom Jan Čulík a Bohumil Kartous. Rozhovor se vysílá na Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 1. listopadu 2019.