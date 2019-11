Několik postřehů k Jednotce 29155 ruské GRU

6. 11. 2019

Jsem naprosto připraven věřit, že taková jednotka existuje, ale musím říci, že pokusy představit ji jako nějaký typ celoevropské síly plnící všechny role zní poněkud prapodivně.

Pokud jde o destabilizující superjednotku (a ponechme stranou, nakolik je "destabilizace Evropy" jako taková ruským cílem - myslím, že to je poněkud nuancovanější), pak implikace zní, že stojí za vším, od zabíjení přes hacking až po dezinformace. To znamená masivní a široké kompetence a kapacitu. Nehledě na fakt, že GRU má sklon zřizovat sekce specialistů, kteří dělají dobře jednu věc spíše než by byli generalisty, potřeba interakcí s jinými jednotkami zodpovědnými za jednotlivé aspekty by znamenala, že udržet jednotku "tak tajnou, podle hodnocení západních zpravodajských služeb, že o její existenci zřejmě nevědí ani ostatní operativci GRU", je nemožné.

GRU je dost silná v udržování integrity operací v rámci územních direktorátů a operace zmíněné výše by se křížily s jurisdikcemi Prvního direktorátu (Evropa) a Druhého (Anglosféra). Pro specifické, cílené mise to není problém, ale pro dost komplexní a koordinované operace to vede k vážným otázkám ohledně jurisdikce a bezpečnosti. Přinejmenším udržení této jednotky "tak tajné" by opět bylo za daných okolností těžké.

Členové zmíněné jednotky a povaha operací, s nimiž lze uvěřitelně spojit Jednotku 29155, mi mnohem více připomínají zvláštní jednotky Specnaz specializované na "mokryje děla", tj. zabíjení a sabotáž. Někdy mohou být příslušníci jednotky nasazeni po jednom či po dvou, jako v případě Skripalově, někdy v tom, čemu se říkává "bojevaja gruppa", bojová skupina, jako v Černé Hoře.

Avšak než se z Jednotky 29155 stane Smerš dnešní doby stojící za každou skutečnou nebo podezíranou ruskou tajnou operací, stojí za to udržet perspektivu. Rusové nejsou sami, můžeme zmínit Paramilitary Operations Officers v centru CIA pro zvláštní aktivity. A přítomnost takové jednotky je sice zajímavá, ale neříká nám nic o ruských záměrech, o nichž bychom už nevěděli. Moskva se domnívá, že se nachází ve stavu politické války a různé tajné agentury považuje za klíčové operátory tohoto konfliktu. Nicméně to neznamená, že si přáli zničit samotné základy mezinárodního řádu, nebo uvrhnout Evropu do anarchie.

