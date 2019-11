Čína se snaží zavádět totalitní praktiky na britských univerzitách

6. 11. 2019

Ve zprávě se praví: "Existují jasné důkazy, že autokracie se snaží ovlivňovat výzkumnou agendu i učební programy na britských univerzitách a omezovat činnost výzkumníků na britckých vysokých školách. Britské instituce nedělají dost na ochranu akademické svobody před finančním, politických a diplomatickým tlakem."Parlamentní výboru poukázal na činnost činitelů Konfuciánských institutů, financovaných Čínou. Ti konfiskují přednášky, které se na akademických konferencích zmiňují o Tchajwanu. Asociace čínských studentů a vědců je nástrojem politického vměšování se do činnosti britských unvierzit. Existují také důkazy, že čínští činitelé dohlížejí na aktivní disidenty studující v Británii, jako je ujgurská muslimka Nur Ibrahimová, která je sledována a jejím příbuzným v Číně je vyhrožováno.Britští poslanci také varují, že britská vláda nemá v této věci koordinovaný přístup ani doma, ani v zahraničí. Její Bílá kniha sice hovoří o šíření britské vysokoškolské praxe v Číně dvacetkrát, ale není v ní ani jediná zmínka o bezpečnostních otázkách a o zásazích Číny do britského vysokého školství.Parlamentní výbor se také dotazoval britského ministerstva zahraničí, proč nezavedlo žádné sankce v reakci na represe obyvatelstva Hongkongu a Xinjiangu. Upozornil také, že skutečnost, že britští soudci stále ještě zasedají u nejvyššího odvolacího soudu v Hongkongu, poškozuje pověst britského soudnictví. Výbor varuje, že hrozí nebezpečí, že vznikne dojem, že Británie se účastní soudnictví, které porušuje zákonnost. Na podporu hongkongských demonstrantů by Británie měla povolit vstup do země těm hongkongským občanům, které mají britské zahraniční pasy.Britské ministerstvo zahraničí podle parlamentního výboru pro zahraniční vztahy selhává ve třech věcech: nečiní žádné kroky proti snahám autokracií omezovat akademickou svobodu v Británii, nepoužívá sankce proti autokratickým státům a jejich stoupencům a nekoordinuje společné obranné akce proti útokům autokracií s jinými demokratickými zeměmi.Podrobnosti v angličtině ZDE