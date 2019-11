Britští konzervativci se radují, že jejich lživé video kvůli lživosti vyvolalo zájem statisíců občanů

6. 11. 2019





Britská Konzervativní strana lživě sestříhala interview labouristického poslance Sira Keira Starmera, a vytvořila tak dojem, že v televizi nebyl schopen odpovědět na otázku, jak budou labouristé řešit brexit.



V konzervtivní sestřihu interview se Starmerem, odvysílaným v britské komerční televizi, není Starmer schopen odpovědět na otázku, jaký je postoj Labouristické strany k brexitu. Následuje palcový titulek: "LABOURISTÉ NEMAJÍ PRO BREXIT ŽÁDNÝ PLÁN!"

So this happened. The Conservative Party took an interview from @GMB this morning. They edited it to add on the last shot in which Keir Starmer looks stumped. But that didn't happen. In the original Keir Starmer immediately answered @piersmorgan 's question. https://t.co/G8tU2SUpbq — Daniel Sandford (@BBCDanielS) November 5, 2019

If you've seen the furore about the vid of @Keir_Starmer that was edited by @CCHQPress to misrepresent the nature of an interview on @GMB with @piersmorgan (as highlighted by @BBCDanielS), we pulled together the elements on @BBCOS. Here they are. pic.twitter.com/gQipm2RL0V — Ros Atkins (@BBCRosAtkins) November 5, 2019

Ve skutečnosti Keir Starmer, stínový labouristický ministr pro brexit poskytl podrobnou odpověď o svých jednáních s členskými zeměmi EU během posledních tří let a zdůraznil: "Celní unie a koordinace s předpisy jednotného evropského trhu je něco, co lze vyjednat."Piers Morgan, který Sira Keira Starmera v komerční televizi interviewoval, se vyjádřil, že způsob, jímž Konzervativní strana tento rozhovor sestříhala, je "zavádějící a neférový".Konzervativní strana se však odmítla omluvit a radovala se, že její lživé video vyvolalo pozornost médií. Tiskový úřad Konzervativní strany doporučil dalším voličům, aby lživé video zlédli: "Tento katastrofální rozhovor se skutečně konal."Tento incident dokazuje, jak je obtížné informovat o dezinformacích a o internetových lžích v předvolební kampani. Upozorníte-li na lživý klip na sociálních sítích, často to o něj vytvoří další zájem a algoritmy Twitteru a Facebooku ho pak dále rozšíří mezi statisíce dalších lidí.Vede to k obavám, že se politické strany rozhodly, že lhát na sociálních sítích je vlastně pro ně prospěšné v mediální atmosféře, kde je cílem vyvolat pozornost za každou cenu. Poté, co na lživé video Konzervativní strany upozornil novinář BBC Daniel Sanford, zhlédly ho další statisíce občanů: