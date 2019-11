EU: Jak oligarchové a populisté dostávají z Bruselu milionové dotace

5. 11. 2019

Vyšetřování deníku New York Times, prováděné po většinu roku 2019 v devíti zemích EU, odhalilo systém dotací, který je záměrně nejasný, hrubým způsobem poškozuje ekologické cíle EU a je ochromený korupcí a mafiózními styky.Mašinérie EU v Bruselu tuto korupci toleruje, protože boj proti této korupci by znamenal změnit program, který pomáhá udržet Evropskou unii, aby se nerozpadla. Vedoucí evropští politikové navzájem v mnoha věcech nesouhlasí, avšak všichni počítají s velkomyslnými dotacemi a všichni chtějí mít obrovské pravomoci při rozhodování, kdo má ty dotace dostávat. Pokus systém zpřísnit a zavést protikorupční kontroly v postkomunistických zemích EU by vyvolal politické i ekonomické zemětřesení po celém evropském kontinentu.Proto, přestože se zákon o zemědělských dotacích letos má v Bruselu obnovit, nikdo neusiluje o odstranění korupce či o zavedení kontroly. Naopak, poslanci Evropského parlamentu se chystají dát národním politickým předákům ještě VĚTŠÍ pravomoci nad rozdělováním dotací, než jaké měli dosud - navzdory protestům interních auditorů EU.Program zemědělských dotací je jedním z největších programů Evropské unie, tvoří 40 procent jejích výdajů. Je to snad největší dotační program na světě. Avšak sami činitelé v Bruselu, kteří tvoří evropskou zemědělskou politiku a hlasují o ní, přiznávají, že nemají tušení, kam ty peníze plynou.Velká část těchto peněz plyne do Maďarska, populistickému premiéru Viktoru Orbánovi. Deníkzjistil, že Orbán zneužívá dotací z Evropské unie pro svůj systém protekce, a ty peníze rozděluje mezi své kamarády a rodinné příslušníky, hájí jimi své politické zájmy a trestá jimi své politické odpůrce.Orbánova vláda prodala tisíce hektarů státní zemědělské půdy Orbánovým příbuzným a jeho blízkým kamarádům. Jakmile vlastníte zemědělskou půdu, máte nárok na milionové dotace z Evropské unie.Největší příjemci dotací z EU se skrývají za složitou vlastnickou strukturou. A vlastnictví zemědělské půdy se utajuje, takže je velmi obtížné zjišťovat, kdo se zmocnil jakých pozemků a kdo provádí korupci. Evropská unie má ústřední databázi, ale utajuje ji.Deníkbyl nucen si vytvořit vlastní databázi majetku zemědělské půdy ve středovýchodní Evropě a příjemců dotací. Zjistil, že peníze skutečně plynou korupčním způsobem jen těm "podnikatelům", kteří lezou mocným politikům kamsi.Evropské dotace se poskytují vlastníkům zemědělské půdy, tím větší jsou, čím více zemědělské půdy vlastník má. V zemích bývalého sovětského bloku vlastnil stát obrovské množství zemědělské půdy. Politikové jako Viktor Orbán v Maďarsku ji prodali politickým spojencům a vlastním příbuzným. Dotace jdou těm, kdo vlastní půdu. Český premiér Andrej Babiš dostal loni z EU nejméně 42 milionů dolarů dotací.80 procent dotací plyne největším 20 procentům vlastníků zemědělské půdy. A někteří z nich zneužívají těchto dotací k hromadění politické moci.Andrej Babiš, premiér a oligarcha v České republice, je letos předmětem dvou auditů zabývajících se jeho střetem zájmů. Česká vláda v posledních letech zavedla předpisy, které ulehčují velkým podnikům - a Babišův podnik je největší - aby dostávaly stále více dotací."Evropská unie vyplácí tolik peněz oligarchovi, který je zároveň politikem," říká Lukáš Wagenknecht, český senátor a ekonom, který kdysi pro Babiše pracoval. "A jaký je výsledek? Máte nejmocnějšího politika v České republice a ona ho stoprocentně podporuje Evropská unie."V Bulharsku se dotace staly sociálními dávkami pro zemědělskou elitu. Bulharská akademie věd zjistila, že 75 procent hlavního typu zemědělských dotací končí v rukou asi 100 podniků. Letos na jaře provedly úřady razie po celém Bulharsku a odhalily zkorumpované vazby mezi vládními úředníky a zemědělskými podnikateli. Jeden z největších výrobců mouky v Bulharsku byl obžalován v souvislosti s těmito dotacemi z podvodů a čeká na soud.Na Slovensku přiznal vysoký prokurátor, že tam existuje "zemědělská mafie". Malí zemědělci jsou tam biti a vydíráni, aby se vzdali půdy, která je cenná, protože se na ni vážou dotace. Novinář Ján Kuciak tam byl zavražděn, protože vyšetřoval itaĺské mafiány, kteří pronikli na Slovensku do zemědělského průmyslu, získávali evropské dotace a vytvořili si vztahy s mocnými politiky.Navzdory tomu jsou navrhované reformy dotací často rozmělňovány nebo odmítány, v Bruselu i v mnoha evropských hlavních městech. Činitelé EU odmítli analýzu z roku 2015, která doporučovala zpřísnění předpisů pro udělování zemědělských dotací jako bezpečnostní opatření před konfiskací zemědělské půdy ve středovýchodní Evropě oligarchy. Evropský parlament odmítl zákon, který měl zabránit politikům, abý měli prospěch z dotací, které sami spravují.Nejdrzejším způsobem zneužívá evropského systému dotací Viktor Orbán v Maďarsku. Na svých politických shromážděních Orbán lže, že Brusel chce Maďarsku odebrat zemědělské dotace a dát je na podporu přílivu migrantů a že jen on sám tomu dokáže zabránit.Zemědělci v Maďarsku, kteří kritizují vládu nebo systém protekce, přicházejí o dotace anebo jsou obětí nezvyklých inspekcí. Je to zastrašování, které připomíná praxi komunistické éry.Vznikl moderní feudalismus, kdy malí zemědělci žijí ve stínu obrovských, politicky mocných zájmů - a Evropská unie ty politické zájmy svými dotacemi pomáhá financovat.Vyšetřovatelé zjistili, že bohatí vlastníci zemědělské půdy s politickými konexemi mají moc získávat zemědělskou půdu po celém středovýchodní Evropě. "Zejména se to děje, když se k tomu spiknou s vládními úřady," konstatuje zpráva. Například v Bulharsku makléři se zemědělskou půdou prosadili zákony, které jim v podstatě umožňují zmocnit se malých farem. Vyšetřovatelé poukazují na skutečnost, že právě program zemědělských dotací z Evropské unie povzbuzuje podniky, aby se zmocňovaly stále většího množství zemědělské půdy.Činitelé Evropské unie odpovědní za zemědělské dotace však tuto zprávu odmítli jako "nespolehlivou" a zdůraznili, že je absolutní pravomocí vedoucích politiků v jednotlivých členských zemích EU formulovat a vynucovat politickou strategii využívání zemědělské půdy ve svých zemích.Podřízenost vůči národním vládám je charakteristickým rysem Evropské unie. Avšak to způsobuje, že EU není schopná postavit se proti vedoucím politikům, kteří se snaží Evropskou unii ochromit.Evropská unie má velmi omezené prostředky jak jednat s gangsterskými členskými zeměmi. Týká se to politické strategie, zemědělství, imigrace. Je to skutečný problém.Podrobnosti v angličtině ZDE