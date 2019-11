USA: Zveřejněna šokující svědectví o podvodném spiknutí v Bílém domě

5. 11. 2019

Dva vysocí američtí diplomaté varovali vyšetřovatele v Kongresu že spiknutí Bílého domu vyrobit na Ukrajině politickou špínu na Joea Bidena ochromilo americké státní bezpečnostní zájmy a zlikvidovalo důvěru amerického diplomatického personálu. Vyplývá to z transkriptů zveřejněných v pondělí kongresovými výbory, které prosazují impeachment Donalda Trumpa.



Jedna diplomatka, bývalá americká velvyslankyně na Ukrajině Marie Yovanovitch, popsala svůj "šok", když zjistila, že Rudy Giuliani, osobní Trumpův vyslanec, který také pracoval pro ukrajinské a ruské zájmy, se pokoušel zničit její pověst. Když se dotazovala, jak se proti tomu bránit, bylo jí řečeno, ať napíše na Twitteru něco hezkého o Trumpovi.



Druhý diplomat, P Michael McKinley, uvedl, že když si uvědomil, že Bílý dům realizuje spiknutí proti Bidenovi a že ministerstvo zahraničí není ochotno podpořit Yovanovitchovou, rozhodl se odstoupit.Trump a jeho stoupenci dál popírají obvinění, že Bílý dům zastavil téměř 400 milionů dolarů vojenské pomoci Ukrajině a zrušil příslib, že se Trump v Bílém domě setká s ukrajinským prezidentem, dokud Ukrajina neoznámí, že zahajuje vyšetřování, které by poškodilo Bidena.Avšak shrnutí telefonního rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským dokazuje, že Trump od Zelenského požadoval něco za něco. Tuto skutečnost podpořilo svědectví více než deseti amerických činitelů a přiznávají to i někteří republikáni, kteří ovšem tvrdí, že se za to nedá prezident odvolat.Čtyři pracovníci Bílého domu se nedostavili v této věci k výslechu do Kongresu, přestože byli předvoláni. Trump tak eskaluje svůj odpor vůči Kongresu.Trump mezitím vyvolal rozhořčení tím, že se snaží prozradit totožnost činitele, jehož stížnost vyvolala jednání o Trumpově impeachmentu, navzdory tomu, že americké federální zákony kriminalizují prozrazení vládních whistleblowerů.Adam Schiff, předseda kongresového výboru pro výzvědné záležiotsti, jehož Trump na Twitteru sprostě napadá, zdůraznil, že vyšetřování impeachmentu nebude nijak zdrženo. "Dospějeme zřejmě k závěru, že obstrukce Bílého domu jsou dalším inkriminujícím materiálem proti prezidentovi."Podrobnosti v angličtině ZDE