Boris Johnson byl v pondělí večer obviněn ze záměrného potlačení potenciálně explozivní padesátistránkové analýzy parlamentního výboru pro výzvědné a bezpečnostní záležitosti o ruské infiltraci britské politiky a Konzervativní strany.



Downing Street v pondělí oznámila, že nedovolí publikaci této padesátistránkové analýzy před prosincovými volbami, což vyvolalo celou řadu stížností na to, že zpráva byla potlačena.

Předseda parlamentního výboru pro výzvědné a bezpečnostní otázky Dominic Grieve konstatoval, že na toto rozhodnutí Downing Street "civí s otevřenou pusou". Dodal, že vláda neuvedla žádné důvody pro potlačení této zprávy. Politikové z Labouristické strany a skotští nacionalisté obvinili Downing Street, že odmítá přiznat obrovský rozsah ruských zásahů do britské politiky.Zárove vyšlo také najevo, že se Kreml pokusil infiltrovat Konzervativní stranu prostřednictvím vysokého ruského diplomata podezřívaného ze špionáže, který strávil pět let v Londýně pěstováním vztahů s čelnými konzervativci včetně Borise Johnsona.Sergej Nalobin, který před časem charakterizoval Borise Johnsona jako "našeho dobrého přítele" žije v Moskvě v obytném bloku známém jako "dům FSB", protože v něm bydlí tolik špionů z této organizace.Downing Street tvrdí, že schvalování takovéto zprávy normálně trvá šest týdnů. Avšak analýzu už schválily britské výzvědné agentury během schvalovacího procesu, který začal v březnu. Downing Street obdržela konečnou verzi 17. října a měla ji zveřejnit do deseti dnů.Analýza konkrétně zkoumá ruské pokusy ovlivnit r. 2016 britské referendum o brexitu. Členové výzvědného a bezpečnostního výboru ve zprávě doporučují nová opatření na ochranu všeobecných voleb, které se budou v Británii konat v prosinci.Vycházejí najevo obvinění, že britská Konzervativní strana dostává z Moskvy podstatné finanční dary. V roce 2014 zaplatila Ljubov Černuchinová - manželka bývalého náměstka ruského ministra financí Konzervativní straně 160 000 liber za možnost zahrát si tenis s Borisem Johnsonem a Davidem Cameronem. Jiným hostem na akci sbírající peníze pro Konzervativní stranu r. 2013 byl Vasilij Šestakov, Putinův partner pro judo.Parlamentní výbor byl také informován o dočasném Nalobinově úspěchu při infiltraci Konzervativní strany tím, že vytvořil prokremelskou konzervativní skupinu poslanců Dolní sněmovny s názvem Konzervativní přátelé Ruska.Konzervativní přátelé Ruska uspořádali svůj zahajovací večírek na ruském velvyslanectví v Kensington Garden, kde bylo přítomno asi 250 ruských a britských hostů, včetně konzervativců, kteří později hráli prominentní roli v kampani za brexit. Organizace byla zrušena, když se ukázalo, že Nalogin má vazby na zahraniční rozvědku Moskvy.Podrobnosti v angličtině ZDE