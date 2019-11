Za mafiány ve Visegrádu "mohou dotace"

5. 11. 2019 / Boris Cvek

Kdybychom měli policii, justici a státní správu takové, jaké jsou v západních demokratických zemích, tak by u nás ty mafiánské struktury nebyly. A co se stane, až unijní dotace zmizí? Pustí se ty mafiánské struktury do českých peněz. Samozřejmě to umějí a dělají. Podívejte se na solární byznys. Dobře: to jsou také dotace. Jenže veřejné peníze zrušit nelze. Máte tu veřejné stavby, veřejné zakázky obecně (vzpomínáte na Opencard? nebo říká vám něco tunel Blanka?), ale máte tu i důchodce a lidi na dávkách – i na těch umí naše mafiánské struktury pomocí exekucí nebo různých šmejdů a pomocí obchodu s chudobou vydělat. A stát je přitom bezmocný. Náš postkomunistický stát.

Fascinuje mne, jak může někomu při zprávě o rozkrádání dotací vadit to, že tu jdou dotace, a ne to, že tu jsou mafiánské struktury, které je rozkrádají. Mafiáni vlastně za nic nemohou, jsou jakousi přirozenou součástí společnosti. Tohle je zase naprosto komunistické myšlení, které odmítá představu fungujícího státu, jenž účinně brání občany proti mafii, jako iluzi. Vždyť přece komunistická zkušenost říká, že stát je vždycky v rukou mafie (strany, které všechno ovládá, veksláků a šmelinářů), vždy stojí na její straně.